Роняли на землю и поили водкой: В Симферополе поглумились над бездомным щенком

15 Нояб. 11:17 2019-11-15T11:17:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из дворов Симферополя нашли полуживого щенка: малыш породы «аля-хаски» выглядел вполне здоровым, пытался встать, но у него ничего не получалось. Сердобольные люди отнесли бедолагу в ветлечебницу и оказалось, что животное просто пьяное.

Когда зоозащитники расспросили очевидцев, то вырисовалась весьма неприглядная картина.

Да, когда животное забрело во двор, то его хорошо приветили: напоили и накормили.

- Потом его взяли дети, и играясь роняли об землю. А потом и вовсе закинули в кусты, - сообщила Анна Крымская во Вконтакте. - Для полного счастья, местная алкашня решила помочь щенку и влила в него стакан водки.

Несчастного отвезли в ветлечебницу и пустили шапку по кругу, чтобы собрать деньги на его лечение. «Аля-хаски» удалось спасти. И сейчас для Чика - такое имя получил щенок - ищут доброго человека, который будет его опекать.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU