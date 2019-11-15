2019-11-15T11:17:25+03:00
Происшествия

Роняли на землю и поили водкой: В Симферополе поглумились над бездомным щенком

Пьяное животное еле откачали и теперь ищут ему хозяина [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Щенок едва не умер от алкоголя. Фото: Анна Крымская/VKЩенок едва не умер от алкоголя. Фото: Анна Крымская/VK
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В одном из дворов Симферополя нашли полуживого щенка: малыш породы «аля-хаски» выглядел вполне здоровым, пытался встать, но у него ничего не получалось. Сердобольные люди отнесли бедолагу в ветлечебницу и оказалось, что животное просто пьяное.

Когда зоозащитники расспросили очевидцев, то вырисовалась весьма неприглядная картина.

Да, когда животное забрело во двор, то его хорошо приветили: напоили и накормили.

- Потом его взяли дети, и играясь роняли об землю. А потом и вовсе закинули в кусты, - сообщила Анна Крымская во Вконтакте. - Для полного счастья, местная алкашня решила помочь щенку и влила в него стакан водки.

Несчастного отвезли в ветлечебницу и пустили шапку по кругу, чтобы собрать деньги на его лечение. «Аля-хаски» удалось спасти. И сейчас для Чика - такое имя получил щенок - ищут доброго человека, который будет его опекать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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