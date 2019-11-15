Украина возобновила работу пункта пропуска на границе с Крымом
Украина снова открыла контрольный пункт пропуска "Каланчак" (находится напротив российского МАПП "Армянск").
Напомним, незалежная затеяла на КПП ремонт, в связи с которым сначала прекратила пропускать автомобили, а с 7 ноября перекрыла допуск и для пешеходов. Работали два оставшихся пункта пропуска - "Чонгар" (с российской стороны - "Джанкой") и "Чаплынка" ("Перекоп").
- Контрольный пункт пропуска "Кананчак" возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12.00, - говорится в сообщении украинской Госпогранслужбы.
Украинский пункт пропуска "Чонгар" тоже реконструировали.
С российской стороны никаких ограничений не вводили.
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ИСТОЧНИК KP.RU