Украина возобновила работу пункта пропуска на границе с Крымом

15 Нояб. 12:47 2019-11-15T12:50:02+03:00

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Украина снова открыла контрольный пункт пропуска "Каланчак" (находится напротив российского МАПП "Армянск").

Напомним, незалежная затеяла на КПП ремонт, в связи с которым сначала прекратила пропускать автомобили, а с 7 ноября перекрыла допуск и для пешеходов. Работали два оставшихся пункта пропуска - "Чонгар" (с российской стороны - "Джанкой") и "Чаплынка" ("Перекоп").

- Контрольный пункт пропуска "Кананчак" возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12.00, - говорится в сообщении украинской Госпогранслужбы.

Украинский пункт пропуска "Чонгар" тоже реконструировали.

С российской стороны никаких ограничений не вводили.

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ИСТОЧНИК KP.RU