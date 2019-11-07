Украина с 7 ноября закрыла один из пунктов пропуска на границе с Крымом

В четверг, 7 ноября, Украина в одностороннем порядке прекратила пропускать людей через государственную границу в пункте пропуска «Каланчак», расположенном напротив российского МАПП «Армянск».

Незалежная закрыла свой КПП в 9.20.

- По независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу Российской Федерации через МАПП «Армянск» не осуществляется, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Рекомендуется следовать через двухсторонний автомобильный пункт пропуска «Перекоп» и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой».

Пограничники подчеркивают, что через «Перекоп» могут пройти только граждане России и Украины, поэтому гражданам других стран нужно пересекать границу только в «Джанкое».

Незалежная ограничила пропуск граждан на линии «Каланчак» - «Армянск» еще в конце сентября, прекратив пропускать автомобили. С тех пор через «Армянск» люди следовали исключительно пешком. Только за прошедшие сутки границу в обе стороны пересекли порядка 2400 граждан.

Пункты пропуска «Перекоп» и «Джанкой» работают в штатном режиме, скопления автомобилей и пешеходов там, по данным ПУ ФСБ по Республике Крым, не наблюдается. Если вдруг очереди все же возникнут, пограничники обещали направить туда резервные силы, чтобы увеличить пропускную способность.

Как сообщали украинские пограничники «Каланчак» будет закрыт до 15 ноября включительно из-за «работ повышенной опасности во время реконструкции контрольного пункта».

КСТАТИ

Ремонт украинских КПП начался еще летом по указанию нового президента Владимира Зеленского. Когда рабочие начали оборудовать новые автобусные остановки, в СМИ - как украинских, так и российских - поползли слухи о возможном возобновлении транспортного сообщения с Крымом, но в незалежной их быстро опровергли.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На выезде из Армянска в сторону границы с Украиной в конце октября неизвестные установили дорожный знак - «кирпич», запрещающий проезд, а также билборд: «Движение автобусов и грузового автотранспорта запрещено». В местной администрации и погрануправлении открещиваются от установки этого знака, а сотрудники ГИБДД тем временем штрафуют водителей, которые на свой страх и риск пытаются проехать к пункту пропуска.

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