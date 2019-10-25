На севере Крыма неизвестные закрыли дорогу к границе с Украиной

Прохладным октябрьским утром водителей на выезде из Армянска в сторону границы с Украиной ждал сюрприз: у дороги ночью появился «кирпич», запрещающий проезд. А для тех, кто недопонял, еще и билборд: «Движение автобусов и грузового автотранспорта запрещено».

Многие проезжали, не обращая внимания. Однако вечером возле знака, по словам автомобилистов, появился экипаж ГИБДД, и правоохранители начали выписывать штрафы за проезд «под кирпич». Останавливали и легковушки, и автобусы. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео.

- Граница Армянск. Не пускают автобусы и легковые автомобили, люди идут пешком 4 км ночью по туману, - пишет Эдик Пашаев.

В комментариях к его посту собралось много возмущенных. Люди недовольны, что автомобили приходится оставлять на расстоянии от пограничного пункта и добираться до него пешком. Правда, днем на этом участке курсирует автобус - и никаких проблем с передвижением нет.

Люди идут к границе в тумане. Фото: скриншот из видео Эдика Пашаева

Перевозчики, которым теперь нельзя подвозить пассажиров к пропускному пункту «Армянск», возмущены. По их мнению, знак был установлен для борьбы с транспортным бизнесом. В августе этого года власти, напомним, запустили первый официальный маршрут к границе, всех остальных перевозчиков объявив вне закона.

- Сначала всех назвали нелегалами, хотя у каждого автобуса есть полный пакет документов. А в настоящее время мы довозим пассажиров до КПП и встречаем от КПП, получая практически за каждый въезд по штрафу! Там иногда стоит патрульная машина и либо разворачивает всех, кто пытается проехать, либо штрафует тех, кто уже проехал, - рассказал КП-Крым возмущенный водитель пассажирского автобуса. - При этом они утверждают что знак не устанавливали, а просто следят за соблюдением ПДД.

Как сообщалось, Украина в конце сентября перекрыла со своей стороны автомобильное движение в контрольном пункте пропуска «Каланчак», который находится напротив российского МАПП «Армянск». При этом крымский пункт пропуска продолжил работу в обычном режиме.

Все ведомства от установки «кирпича» на трассе, ведущей к границе, открещиваются.

Источник КП- Крым в правоохранительных органах сообщил, что со стороны российских пограничников никакой информации о перекрытии подъездов к пунктам пропуска не поступало.

- Единственное, с чем могут быть связаны подобные ограничения – с закрытием украинской стороной пункта пропуска «Каланчак» для автомобилей на время его ремонта, - сообщил источник.

Пункт пропуска "Армянск" сейчас открыт только для пешеходов из -за перекрытого Украиной пункта пропуска "Каланчак"Фото: Анастасия ЖУКОВА

Власти Армянска тоже говорят, что о сложившейся ситуации им ничего не известно.

- Нами никакие ограничивающие знаки там точно не устанавливались, да и этот участок дороги не относится к зоне ответственности администрации, - сообщил КП-Крым глава горсовета Игорь Нижник и посоветовал обратиться в «компетентные органы».

В МВД, в свою очередь, заявили, что подобными вещами обычно занимается местная власть.

- Сами мы не устанавливаем знаки, а только следим, чтобы не нарушались правила дорожного движения. Установкой знаков обычно занимается администрация района, которому подведомственен этот участок дороги, – рассказали КП-Крым в пресс-службе МВД.

А «ничейный» знак тем временем продолжает стоять у дороги.

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