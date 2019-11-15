2019-11-15T15:29:25+03:00
Общество

Для тушения пожара в Симферопольском районе привлекли самолет-амфибию Бе-200

Возгорание в зоне ЧС тушат 489 человек, 78 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС
Надежда ДАЦЮК
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Фото: mchs.rk.gov.ruФото: mchs.rk.gov.ru
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Чтобы потушить лесной пожар в Симферопольском районе, спасателям понадобилась помощь самолета-амфибии Бе-200 МЧС России.

- Работа по борьбе с огнем в зоне чрезвычайного происшествия ведется как с земли, так и с воздуха. 14 ноября в 16.20 вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, а сегодня в 12.15 принято решение о привлечении к тушению пожара многоцелевого самолета-амфибии Бе-200 МЧС России, - сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.

Самолет может многократно сбрасывать гасящую жидкость на кромку пожара. Кроме того, для борьбы с пожаром используются магистральные линии, водяные подушки и противопожарные ранцы.

Возгорание в зоне ЧС тушат 489 человек, 78 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС, а также 143 человека личного состава МЧС России и 24 единицы специализированной техники.

Напомним, повторное возгорание в Симферопольском районе произошло в 13.30 14 ноября. Лесная подстилка горела на площади трех гектаров, но ликвидировать возгорание оперативно не удалось, потому что тушение осложнилось сильными порывами ветра до 17 метров в секунду. Утром 15 ноября было принято решение ввести режим ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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