2019-11-15T11:56:54+03:00
Общество

В Симферопольском районе не могут потушить лес: введен режим ЧС

Для ликвидации возгорания привлекли вертолет МИ-8
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Олег МыльниковФото: Олег Мыльников
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На территории Симферопольского района, где несколько дней не могут потушить лесной пожар, ввели режим ЧС.

- В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Напомним, лес в Симферопольском районе начал гореть 12 ноября. Сначала площадь возгорания составляла 3 гектара, но позже разрослась до 12,6 га лесной подстилки. 13 ноября вечером пожар потушили.

Но 14 ноября в 13.30 возгорание произошло вновь. К месту происшествия отправили не только огнеборцев, но и вертолет МИ-8 МЧС России, который может вмещать 3,5 тонн воды.

Тушение пожара, по данным МЧС, усложняется сильным ветром до 17 метров в секунду.

- Задействованы 335 человек и 59 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС, от МЧС России - 112 человек личного состава и 19 единиц специализированной техники, вертолет МИ-8 МЧС России, уточнили в пресс-службе.

Тушение пожара продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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