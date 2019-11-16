2019-11-16T14:57:55+03:00
Общество

Для тушения пожара в Симферопольском районе вновь привлекли авиацию

Это самолет-амфибия и специализированный вертолет
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Работает самолет и вертолет. Фото: пресс-служба МЧС РКРаботает самолет и вертолет. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В зоне чрезвычайной ситуации в Симферопольском районе снова работает авиация. Для тушения пожара привлекли самолет-амфибию Бе-200 и специализированный вертолет Ми-8.

Дополнительная техника работает для полной ликвидации пожара на территории Симферопольского и Перевальненского лесоохотничьего хозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что распространение огня удалось остановить вечером в пятницу, 15 ноября. Но сегодня, 16 ноября, продолжается ликвидация возгорания.

Сейчас в работах задействовано больше 100 человек и 23 единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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