Пожар в Симферопольском районе удалось потушить
В ликвидации возгорания принимали участие больше 500 человек
Спасали лес больше 500 человек. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Днем в субботу, 16 ноября, спасателям удалось потушить пожар в Симферопольском районе Крыма. Напомним, там пару суток назад загорелась лесная подстилка.
Площадь пожара достигла 52 гектаров.
- В ликвидации пожара принимали участие более 500 человек и 80 единиц техники, в том числе: сотрудники лесного хозяйства, представители Росгвардии, а также местного самоуправления и волонтеры, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Для тушения пожара также привлекли авиацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU