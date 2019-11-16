Пожар в Симферопольском районе удалось потушить

16 Нояб. 16:25 2019-11-16T16:26:10+03:00

Спасали лес больше 500 человек. Фото: пресс-служба МЧС РК

В ликвидации возгорания принимали участие больше 500 человек

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Днем в субботу, 16 ноября, спасателям удалось потушить пожар в Симферопольском районе Крыма. Напомним, там пару суток назад загорелась лесная подстилка.

Площадь пожара достигла 52 гектаров.

- В ликвидации пожара принимали участие более 500 человек и 80 единиц техники, в том числе: сотрудники лесного хозяйства, представители Росгвардии, а также местного самоуправления и волонтеры, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Для тушения пожара также привлекли авиацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU