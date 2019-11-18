В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат свет
18 ноября, в понедельник, в Симферополе и Севастополе не будет света в некоторых районах. Электричество отключат из-за ремонтных работ различной оснастки для передачи тока.
Свет пропадет с восьми утра до пяти вечера.
Где не будет электричества ...
в Симферополе
улица Буденного, 30, 30а, 37
улица Федотова, 33
улица Хабаровская, 28-48(чет), 25-77 (нечет)
переулок Косогорный, 1-45(нечет)
улица Кечкеметская, 114
в Севастополе
улица Маячная 4-32, 34-г, 36, 38-а, 38-б, 40-б
проезд Столетовский 3-а
улица Героев Бреста 66, 68, 84, 86, 92, 94, 98, 106
село Первомайка - первомайский разъезд
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ИСТОЧНИК KP.RU