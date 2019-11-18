2019-11-18T11:04:46+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат свет

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет с восьми утра до пяти вечера.Свет пропадет с восьми утра до пяти вечера.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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18 ноября, в понедельник, в Симферополе и Севастополе не будет света в некоторых районах. Электричество отключат из-за ремонтных работ различной оснастки для передачи тока.

Свет пропадет с восьми утра до пяти вечера.

Где не будет электричества ...

в Симферополе

улица Буденного, 30, 30а, 37

улица Федотова, 33

улица Хабаровская, 28-48(чет), 25-77 (нечет)

переулок Косогорный, 1-45(нечет)

улица Кечкеметская, 114

в Севастополе

улица Маячная 4-32, 34-г, 36, 38-а, 38-б, 40-б

проезд Столетовский 3-а

улица Героев Бреста 66, 68, 84, 86, 92, 94, 98, 106

село Первомайка - первомайский разъезд

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ИСТОЧНИК KP.RU

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