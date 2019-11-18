В Севастополе лодки и катера без флага РФ будут штрафовать
В Севастополе сотрудники ГИМС проверяют маломерные суда.
- В ходе осмотра плавсредств инспекторы запрашивают у водителей все имеющиеся в наличии документы, оценивают, полон ли этот комплект, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по г. Севастополю.
В Севастополе проверяют лодки и катера.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.! другой источник
Спасатели рассказали, что каждый судоводитель должен иметь зарегистрированный судовой билет с бортовыми номерами, удостоверение на право управления судном.
Но чаще всего судоводители не соблюдают норм снабжения. За отсутствие сигнальных ракет владельцев лодок и катеров могут оштрафовать на 10 тысяч рублей.
- Отсутствие государственного флага карается штрафом от 500 до 1 000 рублей, - отметили в ведомстве.
Так же особое внимание уделяется наличию спасательного снаряжения. Судоводителям предлагают пройти и экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже легкую степень опьянения.
Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU