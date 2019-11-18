В Севастополе лодки и катера без флага РФ будут штрафовать

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-18T15:34:21+03:00

Судоводители должны соблюдать правила. Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по г. Севастополю

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В Севастополе сотрудники ГИМС проверяют маломерные суда.

- В ходе осмотра плавсредств инспекторы запрашивают у водителей все имеющиеся в наличии документы, оценивают, полон ли этот комплект, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/744395" frameborder="0"></iframe> В Севастополе проверяют лодки и катера.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.! другой источник

Спасатели рассказали, что каждый судоводитель должен иметь зарегистрированный судовой билет с бортовыми номерами, удостоверение на право управления судном.

Но чаще всего судоводители не соблюдают норм снабжения. За отсутствие сигнальных ракет владельцев лодок и катеров могут оштрафовать на 10 тысяч рублей.

- Отсутствие государственного флага карается штрафом от 500 до 1 000 рублей, - отметили в ведомстве.

Так же особое внимание уделяется наличию спасательного снаряжения. Судоводителям предлагают пройти и экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже легкую степень опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU