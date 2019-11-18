2019-11-18T15:34:21+03:00
Общество

В Севастополе лодки и катера без флага РФ будут штрафовать

Идет проверка маломерных суден
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Судоводители должны соблюдать правила. Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по г. СевастополюСудоводители должны соблюдать правила. Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по г. Севастополю
Изменить размер текста:

В Севастополе сотрудники ГИМС проверяют маломерные суда.

- В ходе осмотра плавсредств инспекторы запрашивают у водителей все имеющиеся в наличии документы, оценивают, полон ли этот комплект, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по г. Севастополю.

В Севастополе проверяют лодки и катера.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.! другой источник

Спасатели рассказали, что каждый судоводитель должен иметь зарегистрированный судовой билет с бортовыми номерами, удостоверение на право управления судном.

Но чаще всего судоводители не соблюдают норм снабжения. За отсутствие сигнальных ракет владельцев лодок и катеров могут оштрафовать на 10 тысяч рублей.

- Отсутствие государственного флага карается штрафом от 500 до 1 000 рублей, - отметили в ведомстве.

Так же особое внимание уделяется наличию спасательного снаряжения. Судоводителям предлагают пройти и экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже легкую степень опьянения.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму будут судить капитан с затонувшего под Судаком катера
Симферопольские льготники с декабря начнут расплачиваться за проезд картой
В Симферополе отложили перекрытие улицы Гагарина
Цены на поезда в Крым не превысят стоимость авиабилетов
В Крыму стартовал Фестиваль вожатского мастерства
Пойман поджигатель гостиницы жены крымского олигарха Файнгольда
На выезде из Симферополя поймали водителя с двумя тоннами нелегального спирта
Житель Харькова вез в Крым 20 тысяч долларов, а увезет штраф
В Симферополе на 4 месяца закрыли одну из дорог
#Ноябрьфест победил в финале Russian Event Awards
Украинские буксиры идут в сторону Керчи за кораблями ВМСУ
Режим ЧС в Симферопольском районе отменили
Китай готов сотрудничать с Крымом
Хмель в голову: В Керчи после отдыха женщину доставали из мангала
В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат свет