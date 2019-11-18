2019-11-18T12:32:01+03:00
Политика

Украинские буксиры идут в сторону Керчи за кораблями ВМСУ

Передача бронекатеров и буксира должна состояться в понедельник, 18 ноября
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Украинские суда идут в сторону Керченского пролива, чтобы забрать буксир и катера. Фото: скриншот сайта MarineTraffic.comУкраинские суда идут в сторону Керченского пролива, чтобы забрать буксир и катера. Фото: скриншот сайта MarineTraffic.com
Изменить размер текста:

Украинские буксиры «Титан» и «Гайдамак» и поисково-спасательный корабль «Сапфир» приближаются к Керченскому полуострову, чтобы забрать буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь», задержанные в прошлом году за нарушение госграницы РФ.

Как свидетельствуют сайта MarineTraffic.com, суда идут в сторону мыса Такиль (Керченский полуостров), где, по сообщениям некоторых СМИ, и должна состояться передача незалежной задержанных кораблей ВМСУ.

Как сообщалось, бронекатера и буксир, которые стояли на приколе в Керчи около года, отдадут Украине в понедельник, 18 ноября. Скорее всего, обмен произойдет в нейтральных водах.

Напомним, «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» задержали в конце ноября 2018 года после того, как они незаконно пересекли российскую границу и попытались пройти через Керченский пролив.

24 члена экипажа катеров и буксира задержали, а затем осудили. В сентябре 2019 года военнослужащих вернули Украине в рамках обмена.

СПРАВКА КП

Буксир «Гайдамак» принадлежит Администрации морских портов Украины, «Сапфир» - украинскому казенному предприятию «Морская поисково-спасательная служба (МПСС)», «Титан» - украинскому госпредприятию «Морской торговый порт «Черноморск».

Передача задержанных год назад кораблей украинской стороне.Буксир «Ян Капа» и военные катера «Бердянск» и «Никополь» были отбуксированы из порта Керчь в нейтральные воды Черного моря

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму будут судить капитан с затонувшего под Судаком катера
Симферопольские льготники с декабря начнут расплачиваться за проезд картой
В Симферополе отложили перекрытие улицы Гагарина
Цены на поезда в Крым не превысят стоимость авиабилетов
В Крыму стартовал Фестиваль вожатского мастерства
Пойман поджигатель гостиницы жены крымского олигарха Файнгольда
На выезде из Симферополя поймали водителя с двумя тоннами нелегального спирта
Житель Харькова вез в Крым 20 тысяч долларов, а увезет штраф
В Симферополе на 4 месяца закрыли одну из дорог
#Ноябрьфест победил в финале Russian Event Awards
Режим ЧС в Симферопольском районе отменили
Китай готов сотрудничать с Крымом
Хмель в голову: В Керчи после отдыха женщину доставали из мангала
В Севастополе лодки и катера без флага РФ будут штрафовать
В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат свет