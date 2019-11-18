Украинские буксиры идут в сторону Керчи за кораблями ВМСУ
Украинские буксиры «Титан» и «Гайдамак» и поисково-спасательный корабль «Сапфир» приближаются к Керченскому полуострову, чтобы забрать буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь», задержанные в прошлом году за нарушение госграницы РФ.
Как свидетельствуют сайта MarineTraffic.com, суда идут в сторону мыса Такиль (Керченский полуостров), где, по сообщениям некоторых СМИ, и должна состояться передача незалежной задержанных кораблей ВМСУ.
Как сообщалось, бронекатера и буксир, которые стояли на приколе в Керчи около года, отдадут Украине в понедельник, 18 ноября. Скорее всего, обмен произойдет в нейтральных водах.
Напомним, «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» задержали в конце ноября 2018 года после того, как они незаконно пересекли российскую границу и попытались пройти через Керченский пролив.
24 члена экипажа катеров и буксира задержали, а затем осудили. В сентябре 2019 года военнослужащих вернули Украине в рамках обмена.
СПРАВКА КП
Буксир «Гайдамак» принадлежит Администрации морских портов Украины, «Сапфир» - украинскому казенному предприятию «Морская поисково-спасательная служба (МПСС)», «Титан» - украинскому госпредприятию «Морской торговый порт «Черноморск».
Передача задержанных год назад кораблей украинской стороне.Буксир «Ян Капа» и военные катера «Бердянск» и «Никополь» были отбуксированы из порта Керчь в нейтральные воды Черного моря
ИСТОЧНИК KP.RU