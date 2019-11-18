"Зеленский должен осознавать, что с Москвой шутки плохи": Эксперт прокомментировал передачу кораблей ВМСУ Украине

В понедельник, 18 ноября, Россия передаст Украине задержанные ранее за провокацию в Керченском проливе бронекатера "Никополь" и Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Обмен, скорее всего, состоится в нейтральных водах. Эксперт призывает не переоценивать это событие и не ждать мгновенного урегулирования российско-украинских отношений.

- Не стоит обманываться. Передача кораблей ВМСУ Киеву не будет способствовать урегулированию отношений между двумя странами. Команда Зеленского представит это событие как внешнеполитическую победу и вот после этого и начнется самое интересное, - пишет на своей странице в Facebook политолог Иван Мезюхо. - Будет ли украинский президент выполнять взятые на себя обязательства в рамках договоренностей по "формуле Штайнмайера"? Как будет вести себя Киев на саммите "нормандской четверки"? Зеленский должен осознавать, что с Москвой шутки плохи.

Эксперт подчеркнул, что передача задержанных кораблей ВМСУ - большая политика и результат работы дипломатов, а не знак доброй воли от Москвы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украинские буксиры "Титан" и "Гайдамак" и поисково-спасательный корабль «Сапфир» приближаются к мысу Такиль, чтобы забрать задержанные корабли незалежной.

СПРАВКА КП

Катера "Никополь" и Бердянск", а также буксир "Яны Капу" задержали в Керченском проливе российские пограничники почти год назад, 25 ноября 2018 года. Корабли незаконно пересекли государственную границу РФ и намеревались пройти в Азовское море, не становясь в очередь и не запрашивая лоцманскую проводку от России. Пограничники 8 часов сопровождали корабли ВМСУ, уговаривая их остановиться. В итоге их разоружили и задержали.

В составе экипажей было 24 военнослужащих Украины, которых осудили за незаконное пересечение государственной границы, однако в сентябре 2019 года их вернули незалежной в рамках обмена. В частности, Украина освободила главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Это был не первый подобный обмен задержанными с незалежной. Ранее Украина вернула Крыму семерых моряков сейнера "Норд", которым не разрешали пересечь границу. Взамен домой отпустили восьмерых украинских браконьеров, задержанных в Черном море.

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КАК ЭТО БЫЛО

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Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. Но столкнулись с погранкораблями ФСБ. Отвечаем на несколько вопросов о несостоявшейся морской перемоге (подробности)