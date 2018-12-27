2018-12-27T18:44:47+03:00
Политика

Сил и средств достаточно: Крымские пограничники готовы отразить любые провокации в Керченском проливе

Проверки судов продолжаются
Анастасия ЖУКОВА
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Береговая охрана дежурит в Керченском проливеБереговая охрана дежурит в Керченском проливеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские пограничники готовы отразить любую провокацию или угрозу на границе территориальных вод РФ, в том числе - в Керченском проливе.

- Корабельно-катерный состав выполняет задачи по защите и охране государственной границы и территориального моря Российской Федерации в штатном режиме. Ранее запланированные мероприятия проводятся в полном объеме. Сил и средств достаточно, чтобы отразить возможные угрозы со стороны недоброжелателей, - сказали "Комсомольской правде - Крым" в Пограничном управлении ФСБ РФ по Республике Крым.

Катера пограничников оснащены пулеметами Фото: Анастасия ЖУКОВА

Катера пограничников оснащены пулеметамиФото: Анастасия ЖУКОВА

Пограничники продолжают проводить осмотры судов в Керченском проливе. Эту меру безопасности Россия ввела в апреле этого года после того, как Украина в конце марта по-пиратски захватила крымское рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море. Незалежная неоднократно высказывала свое недовольство по этому поводу и заявляла, что терпит убытки из-за задержек, которые вызваны проверками. При этом ни один судовладелец претензий не предъявлял, наоборот - все с пониманием отнеслись к работе сотрудников погрануправления.

- Осмотры судов в Керченском проливе и на подходах к нему осуществляются в прежнем режиме, вместе с тем, поставлены дополнительные задачи по выявлению судов, незаконно перемещающих вооружение и военную технику, грузы и товары двойного назначения, а также лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований, - добавили в погрануправлении.

Все суда, проходящие по Керчь-Еникальскому каналу, проходят осмотр Фото: Анастасия ЖУКОВА

Все суда, проходящие по Керчь-Еникальскому каналу, проходят осмотрФото: Анастасия ЖУКОВА

В ведомстве также отметили, что пункты пропуска в Крыму работают в прежнем режиме, и даже на время военного положения в отдельных областях Украины не вводили дополнительных ограничений на пропуск людей и транспортных средств.

Как сообщалось, Украина анонсировала "второй прорыв через Керченский пролив". В частности, секретарь украинского Совета по нацбезопасности Александр Турчинов заявил, что боевые корабли снова пройдут в Азовское море, минуя законные процедуры и не обращая внимания на требования . Более того, он похвалился, что для Киева «не будет проблемой» уничтожить «любую переправу или мост», в том числе – Крымский. Эксперты уверены, что эта провокация не обойдется без стрельбы.

Ранее три корабля ВМСУ попытались незаконно пройти через Керченский пролив, однако их задержали пограничники. Два бронекатера и буксир сейчас находятся на приколе в керченском порту, а 24 члена экипажа, в числе которых оказались сотрудники СБУ, - в московском СИЗО.

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