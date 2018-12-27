Политолог: Украина надеется пострелять во время второго "похода через Керченский пролив"

Заявления Украины о новом «прорыве через Керченский пролив» - попытка развязать «маленькую войну» для удержания власти в руках действующего режима, считает политолог Ростислав Ищенко.

Секретарь украинского Совета по нацбезопасности Александр Турчинов анонсировал новый поход боевых кораблей в Азовское море. Более того, он похвалился, что для Киева «не будет проблемой» уничтожить «любую переправу или мост», в том числе – Крымский мост.

- Понятно, что это снова провокации, но уже с надеждой пострелять. Это может дать шанс устроить маленькую войну. Но Украине нужна именно маленькая война, так как уровень боеспособности украинской армии крайне низкий, - отметил Ростислав Ищенко.

Он назвал действующего президента Украины «токсичной фигурой» в политике, у которого нет поддержки внутри страны. Ни силовики, ни админресурс, по мнению эксперта, не останутся на стороне Порошенко в случае его поражения на выборах. Именно поэтому, считает Ищенко, стоит ожидать новых провокаций.

- Если он не вводит военное положение второй раз, а это ему будет сложнее значительно, чем первый. Если он не устраивает серьезную провокацию, которая позволяет отменить выборы, потому что от него начинают разбегаться люди, - отметил политолог.

Он также добавил, что упомянутый Александр Турчинов всячески поддерживает идею боевых действий. Эксперт напомнил, что еще во время Крымской весны Турчинов давал приказ украинским военным, базирующимся в Крыму, применять оружие против «вежливых людей».

- Если у него в руках окажется власть, это будет война немедленно, - заявил Ростислав Ищенко.