2019-11-18T12:29:43+03:00
Туризм

#Ноябрьфест победил в финале Russian Event Awards

Крымский форум стал лучшим среди гастрономических проектов страны
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Крымский фествиаль стал лучшим гастрономическим проектом страны. Фото: пресс-служба МинкурортовКрымский фествиаль стал лучшим гастрономическим проектом страны. Фото: пресс-служба Минкурортов
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Крымский фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест стал лучшим гастрономическим событием России, победив в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2019 года. За награду в области гастрономического туризма соревновались 19 проектов по всей стране.

Главное гастрономическое событие осени - #Ноябрьфест - проходило 1-3 ноября. В основной день 2 ноября на территории одного из старейших винзаводов полуострова «Массандре» свою продукцию представили 12 винопроизводителей Крыма и больше десятка фермерских хозяйств. Генеральным партнером праздника выступил Дом шампанских вин «Новый Свет», а главным медиапартнером — «Русское радио». Фестиваль собрал на своей площадке 12 тысяч гостей из различных регионов России,Украины, Белоруссии, Казахстана и Грузии.

- Это заслуженная награда команды Минкурортов, крымских виноделов и рестораторов, и еще один аргумент в пользу развития гастрономического и событийного туризма в Крыму, - считает министр курортов Крыма Вадим Волченко. - Мы прогнозируем серьезный приток туристов в межсезонье и развитие смежных отраслей за счет продвижения подобных проектов.

Национальная премия Russian Event Awards зарекомендовала себя, как главная отечественная профессиональная коммуникационная площадка в сфере развития событийного туризма на территории регионов и страны. Премию официально поддерживает Федеральное агентство по туризму. Всего на Национальную премию в этом году было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны, в финал премии прошли 262 проекта из 60 регионов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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