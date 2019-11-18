В Симферополе и Севастополе 19 ноября частично отключат свет
19 ноября, в Симферополе и Севастополе в некоторых районах отключат свет. Электричества не будет с 8.00 до 17.00.
Где не будет электричества:
Симферополь
ул. Буденного, 30, 30а, 37
ул. Федотова, 33
ул. Хабаровская, 28-48(чет), 25-77(нечет)
пер.Косогорный, 1-45(нечет)
ул. Кечкеметская, 114
ул. Дыбенко, 2-12(чет), 3-7(нечет)
ул. А. Невского, 6-24/1 (чет), 9-31/1 (нечет)
ул. К. Либнехта, 12-22(чет),12/5, 22/8, 5-19/10 (нечет)
ул. К. Маркса, 8/21, 17-23/7(нечет), 33/10
ул. Желябова, 1/14, 3/11, 2-8/2(чет), 8/10, 1-7 (нечет)
ул. Толстого, 2-4 (чет), 1/24; ул. К.Либнехта/Толстого
ул. Героев Аджимушкая, 3-6, 5/15
ул. Гоголя, 7, 11-21(нечет), 13/6, 14-20(чет), 16/7, 26
ул. Жуковского, 18, 20, 17-23(нечет)
ул. Самокиша, 20/13, 24/23, 24-32(чет)
ул. Пушкина, 24,19, 23/24
ул. Горького, 10
Севастополь
спуск Водопьянова 1-5
ул. Герцена 2-13
ул. Добролюбова 1,2
ул. Достоевского 1,5
пл. Захарова 3
пер. Инженерный 1-19
пер. Клубный 1-4
ул. Менделеева 2-12
ул. Молокова 1-10
ул. Халтурина 1-7
ул. Челюскинцев 1-21, 25-45
ул. Чернышевского 1-54
ул. Инженерная 1-31
ул. Леваневского 10
Вдобавок, в Севастополе ориентировочно с 11.00 до 14.00 прекратят подачу электротока по следующим адресам: ул. Мурманская,23; ул. Некрасова,1-А; ул. Переяславская,14/1,12-А,4-А,4-Б,4-В,6-18, 5-А; ул. Приморская,6,27-А,1-17; ул. Серафимовича,34-38,39-45; ул. Чехова,2-4; ул. Штурманская,4,10-14,1-13; ул Баумана,1-9,9-А,6; ул. Водная,2-А2-8,1-7; ул. Богданова,16-30.
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ИСТОЧНИК KP.RU