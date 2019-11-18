В Симферополе и Севастополе 19 ноября частично отключат свет

18 Нояб. 20:35 2019-11-18T20:38:43+03:00

Свет пропадет на весь день. Фото: архив "КП"

На полуострове приводят в порядок электросети

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19 ноября, в Симферополе и Севастополе в некоторых районах отключат свет. Электричества не будет с 8.00 до 17.00.

Где не будет электричества:

Симферополь

ул. Буденного, 30, 30а, 37

ул. Федотова, 33

ул. Хабаровская, 28-48(чет), 25-77(нечет)

пер.Косогорный, 1-45(нечет)

ул. Кечкеметская, 114

ул. Дыбенко, 2-12(чет), 3-7(нечет)

ул. А. Невского, 6-24/1 (чет), 9-31/1 (нечет)

ул. К. Либнехта, 12-22(чет),12/5, 22/8, 5-19/10 (нечет)

ул. К. Маркса, 8/21, 17-23/7(нечет), 33/10

ул. Желябова, 1/14, 3/11, 2-8/2(чет), 8/10, 1-7 (нечет)

ул. Толстого, 2-4 (чет), 1/24; ул. К.Либнехта/Толстого

ул. Героев Аджимушкая, 3-6, 5/15

ул. Гоголя, 7, 11-21(нечет), 13/6, 14-20(чет), 16/7, 26

ул. Жуковского, 18, 20, 17-23(нечет)

ул. Самокиша, 20/13, 24/23, 24-32(чет)

ул. Пушкина, 24,19, 23/24

ул. Горького, 10

Севастополь

спуск Водопьянова 1-5

ул. Герцена 2-13

ул. Добролюбова 1,2

ул. Достоевского 1,5

пл. Захарова 3

пер. Инженерный 1-19

пер. Клубный 1-4

ул. Менделеева 2-12

ул. Молокова 1-10

ул. Халтурина 1-7

ул. Челюскинцев 1-21, 25-45

ул. Чернышевского 1-54

ул. Инженерная 1-31

ул. Леваневского 10

Вдобавок, в Севастополе ориентировочно с 11.00 до 14.00 прекратят подачу электротока по следующим адресам: ул. Мурманская,23; ул. Некрасова,1-А; ул. Переяславская,14/1,12-А,4-А,4-Б,4-В,6-18, 5-А; ул. Приморская,6,27-А,1-17; ул. Серафимовича,34-38,39-45; ул. Чехова,2-4; ул. Штурманская,4,10-14,1-13; ул Баумана,1-9,9-А,6; ул. Водная,2-А2-8,1-7; ул. Богданова,16-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU