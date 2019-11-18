2019-11-18T22:22:25+03:00
Политика

Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ

По мнению Сергея Аксенова, такой жест доброй воли может позволить себе только сильное государство
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Бронекатера почти год простояли на приколе в Керчи. Фото: страница Сергея Аксенова в FacebookБронекатера почти год простояли на приколе в Керчи. Фото: страница Сергея Аксенова в Facebook
Изменить размер текста:

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал передачу Украине бронекатеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу", задержанных за провокацию в Керченском проливе, жестом доброй воли со стороны России.

- Это может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений, - говорится в заявлении Аксенова, опубликованном на его странице в Facebook.

По мнению главы республики, возврат кораблей - сигнал новой украинской власти, которая должна отказаться от деструктивной политики прошлого президента Петра Порошенко, который и толкнул военнослужащих ВМСУ на преступление против РФ.

- Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы, - заключил Аксенов.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, в нейтральных водах близ Керченского полуострова состоялась передача бронекатеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" украинской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе восстановят старейшую синагогу
Четвертый аукцион: Власти Севастополя никак не могут найти подрядчика, который укрепит берега реки
Глава Крыма посоветовал Киеву сделать правильные выводы из возврата задержанных кораблей ВМСУ
В Симферополе и Севастополе 19 ноября частично отключат свет
ДТП в Симферополе: За сбитую собаку водителя на год лишили прав
В Крыму предложили Украине вернуть сейнер «Норд»
В Крыму ожидается похолодание и штормовой ветер
В Крыму будут судить капитан с затонувшего под Судаком катера
Симферопольские льготники с декабря начнут расплачиваться за проезд картой
В Симферополе отложили перекрытие улицы Гагарина
Цены на поезда в Крым не превысят стоимость авиабилетов
В Крыму стартовал Фестиваль вожатского мастерства
Пойман поджигатель гостиницы жены крымского олигарха Файнгольда
На выезде из Симферополя поймали водителя с двумя тоннами нелегального спирта
Житель Харькова вез в Крым 20 тысяч долларов, а увезет штраф
В Симферополе на 4 месяца закрыли одну из дорог
#Ноябрьфест победил в финале Russian Event Awards
Украинские буксиры идут в сторону Керчи за кораблями ВМСУ
Режим ЧС в Симферопольском районе отменили
Китай готов сотрудничать с Крымом
Хмель в голову: В Керчи после отдыха женщину доставали из мангала
В Севастополе лодки и катера без флага РФ будут штрафовать
В Симферополе и Севастополе 18 ноября частично отключат свет