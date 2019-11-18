Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли

Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы. Передача буксира «Яны Капу», а также бронекатеров «Бердянск» и «Никополь»состоялась в понедельник, 18 ноября.

- Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется, - говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел РФ.

При этом МИД РФ подчеркивает, что Россия считает преступлением действия киевских властей, которые отдали приказ своим военнослужащим совершить провокацию в Керченском проливе, намеренно толкнув моряков на правонарушение

- Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права, - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Корабли ВМСУ отбуксируют в украинские порты суда «Титан», «Гайдамак» и «Сапфир».

Как сообщалось, «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» задержали в конце ноября 2018 года. Они нарушили государственную границу РФ и пытались пройти через Керченский пролив, игнорируя законные требования пограничников остановиться.

Провокация в Керченском проливе. Как это было

В итоге, после 8 часов переговоров, сотрудники погрануправления вместе с военными остановили корабли ВМСУ и задержали 24 члена экипажа.

Вскоре моряков осудили, приговорив к реальным срокам, однако в сентябре 2019 года военнослужащих вернули Украине в рамках обмена.

МНЕНИЕ

Политолог Иван Мезюхо считает, что возвращение кораблей ВМСУ не будет способствовать нормализации отношений между странами.

- Не стоит обманываться. Команда Зеленского представит это событие как внешнеполитическую победу и вот после этого и начнется самое интересное. Как будет вести себя Киев на саммите «нормандской четверки»? Зеленский должен осознавать, что с Москвой шутки плохи, - заявил эксперт.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что передачи стоило ожидать, и это - очередной знак новой власти в Киеве.

- Надо характеризовать этот шаг как нашу добрую волю. Мы лишний раз демонстрируем, что готовы строить нормальный диалог с Украиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/744298" frameborder="0"></iframe> Три судна, задержанных год назад в Керченском проливе, вернули Киеву.Утром 17 ноября появилась информация о том, что буксир «Яны Капу» и военные катера «Бердянск» и «Никополь», которые, после нарушения территориальных вод РФ в ноябре прошлого года, были задержаны и препровождены в порт Керчи, в течении суток из этого порта были выведены и переданы украинской стороне

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