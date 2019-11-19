«Боже, что за Новый год!»: В Симферополе загорелась троллейбусная линия

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-19T11:02:37+03:00

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В центре столицы Республики Крым, на улице Козлова разыгралось настоящее фаер-шоу с впечатляющими эффектами: потоками искр, клубами дыма и и толпой зевак.

Здесь в вечернее время загорелась троллейбусная линия

В Симферополе загорелась троллейбусная линия .Видео:Черный список Симферополь/VK

Видео ЧП без промедления появилось в социальных сетях.

- Боже, что за Новый год! – звучит за кадром эмоциональный девичий голос. - Бедные люди! Провод валяется!

Да, действительно оборвался провод троллейбусной электрической линии.

В ГУП «Крымтроллейбуса» объяснили, что провода заполыхали из-за короткого замыкания.

Последствия технологического нарушения в срочном порядке ликвидировала аварийная бригада.

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ИСТОЧНИК KP.RU