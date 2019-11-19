«Заплати налоги и ешь спокойно»: На помощь ФНС Крыма пришли булки хлеба

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-19T14:06:18+03:00

Хлеб с ""памяткой" от налоговой продают в Севастополе и Крыму. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Прилавки магазинов и супермаркетов Севастополя и Крыма украсили булки и батоны местного хлебозавода, где на упаковке написано черным жирным шрифтом: «Начни новый год без долгов! Уплати земельный и транспортный налоги до 2 декабря 2019 года!».

Эта надпись обескуражила пользователей соцсети.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Новшество было замечено и соцсети полуострова живо обсуждают «напоминалку» от налоговой. Нужно отметить, что креативную рекламу рядовые любители хлеба оценили не слишком положительно.

- Сидишь, наслаждаешься обедом, никого не трогаешь, а тут черт дернул тебя, и начинаешь рассматривать хлебушек, видишь «памятку», лихорадочно соображаешь все ли налоги отдал и давишься, - развивают тему пользователи.

КП-Крым обратилась за комментарием в Севастопольский «Царь-Хлеб», который и украсил свою продукцию. Там сообщили, что нововведения свежие и появились на упаковке только вчера.

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ИСТОЧНИК KP.RU