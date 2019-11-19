«Заплати налоги и ешь спокойно»: На помощь ФНС Крыма пришли булки хлеба
Прилавки магазинов и супермаркетов Севастополя и Крыма украсили булки и батоны местного хлебозавода, где на упаковке написано черным жирным шрифтом: «Начни новый год без долгов! Уплати земельный и транспортный налоги до 2 декабря 2019 года!».
Эта надпись обескуражила пользователей соцсети.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Новшество было замечено и соцсети полуострова живо обсуждают «напоминалку» от налоговой. Нужно отметить, что креативную рекламу рядовые любители хлеба оценили не слишком положительно.
- Сидишь, наслаждаешься обедом, никого не трогаешь, а тут черт дернул тебя, и начинаешь рассматривать хлебушек, видишь «памятку», лихорадочно соображаешь все ли налоги отдал и давишься, - развивают тему пользователи.
КП-Крым обратилась за комментарием в Севастопольский «Царь-Хлеб», который и украсил свою продукцию. Там сообщили, что нововведения свежие и появились на упаковке только вчера.
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ИСТОЧНИК KP.RU