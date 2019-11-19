На Украине планируют привести в состояние боеготовности корабли, которые вернула Россия
Украинская сторона планирует привести возвращенные Россией корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в боевое состояние.
- После получения кораблей специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом их быстрее всего вернуть на службу, - написал на своей странице на Facebook глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.
По его мнению, возвращение катеров и буксира - «это не акт доброй воли».
- Я рассматриваю эти события как исполнение страной-агрессором майского решения Международного морского трибунала, - добавил Андрей Загороднюк.
Напомним, передача украинских кораблей, которые были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, состоялась 18 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU