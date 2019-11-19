На Украине планируют привести в состояние боеготовности корабли, которые вернула Россия

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-19T14:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинская сторона планирует привести возвращенные Россией корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в боевое состояние.

- После получения кораблей специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом их быстрее всего вернуть на службу, - написал на своей странице на Facebook глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

По его мнению, возвращение катеров и буксира - «это не акт доброй воли».

- Я рассматриваю эти события как исполнение страной-агрессором майского решения Международного морского трибунала, - добавил Андрей Загороднюк.

Напомним, передача украинских кораблей, которые были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, состоялась 18 ноября.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU