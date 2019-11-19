Илья Авербух откроет в Симферополе ледовую арену на 1300 мест

СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-19T18:31:48+03:00

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Фигурист Илья Авербух официально подтвердил переезд своей ледовой арены из Ялты в Симферополь, о котором КП-Крым писала еще в сентябре.

Напомним, переносной ледовый шатер появился на стадионе «Авангард» в Ялте в июле этого года. До конца сентября там демонстрировали постановку «Ромео и Джульетта» с участием пяти олимпийских чемпионов.

- В Симферополе планируем разместить ледовую арену более чем на 1 300 посадочных мест. На ледовой площадке будут открыты тренировки для всех желающих обучиться фигурному катанию, хоккею, керлингу, а также предусмотрим часы для массового катания на льду, - рассказал Илья Авербух.

Поначалу обучать детей и взрослых премудростям спорта на льду будут тренеры из Москвы и Санкт-Петербурга, параллельно планируется подбирать крымских педагогов.

Работать объект будет круглогодично. Его разместят на улице Гурзуфской в Симферополе, все нужные документы уже оформлены. Монтаж конструкций начнется уже в ближайшее время, передает пресс-служба администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU