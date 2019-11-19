В Симферополе и Севастополе 20 ноября частично пропадет свет
20 ноября, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя энергетики прекратят подачу электричества. Света не будет с восьми утра до пяти вечера. Неудобства горожанам придется терпеть из-за ремонтных работ на электролиниях.
Где отключат электричество:
Симферополь
ул. Дыбенко, 14;
ул. А. Невского, 17, 19;
пер. Пугачева, 1-13 (нечет)
Каменский массив - садовые товарищества «Снежинка», « Дзержинец», «Рябина», «Домостроитель»
Севастополь
ул. Волочаевская 2-33
ул. Казарского 3-55
ул. Калюжного 3-20,25
ул. Каховская 2,5
ул. Потемкинцев 1-15
ул. Серафимовича 17,19
ул. Смоленская 2-13,15-29
ул. Тельмана 5
ул. Чехова 9-42
пер. Калюжного 3-7
ул. Чехова 21
ул. Запорожская 11
ул. Кряжева 26-28.
ИСТОЧНИК KP.RU