В Симферополе и Севастополе 20 ноября частично пропадет свет

СЕГОДНЯ 18:53 2019-11-19T18:57:43+03:00

Света не будет весь день. Фото: архив "КП"

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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20 ноября, в среду, в отдельных районах Симферополя и Севастополя энергетики прекратят подачу электричества. Света не будет с восьми утра до пяти вечера. Неудобства горожанам придется терпеть из-за ремонтных работ на электролиниях.

Где отключат электричество:

Симферополь

ул. Дыбенко, 14;

ул. А. Невского, 17, 19;

пер. Пугачева, 1-13 (нечет)

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Севастополь

ул. Волочаевская 2-33

ул. Казарского 3-55

ул. Калюжного 3-20,25

ул. Каховская 2,5

ул. Потемкинцев 1-15

ул. Серафимовича 17,19

ул. Смоленская 2-13,15-29

ул. Тельмана 5

ул. Чехова 9-42

пер. Калюжного 3-7

ул. Чехова 21

ул. Запорожская 11

ул. Кряжева 26-28.

ИСТОЧНИК KP.RU