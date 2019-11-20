В Крыму проходят сборы наводчиков Морской авиации
На территории Республики Крым состоялся учебно-методический сбор специалистов-наводчиков самолетов и вертолетов Морской авиации и Противовоздушной обороны ЧФ.
Мероприятие прошло на аэродроме Черноморского флота в поселке Новофедоровка.
- Участники сбора ознакомились с авиатехникой, стоящей на вооружении сил флота, ее боевыми возможностями в различных вариантах ракетного и бомбового вооружения, - сообщает пресс-служба ЧФ.
Авиационные наводчики на практике отработали управление беспилотниками.
Специалисты так же тренировались в наведении вертолета МИ-8 на заданную цель, маскировали на местности сам пункт наведения.
Так же были протестированы новые технические средства навигации.
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ИСТОЧНИК KP.RU