В Крыму проходят сборы наводчиков Морской авиации

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-20T11:36:52+03:00

Прошли тренировки по наводке вертолетов на цель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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На территории Республики Крым состоялся учебно-методический сбор специалистов-наводчиков самолетов и вертолетов Морской авиации и Противовоздушной обороны ЧФ.

Мероприятие прошло на аэродроме Черноморского флота в поселке Новофедоровка.

- Участники сбора ознакомились с авиатехникой, стоящей на вооружении сил флота, ее боевыми возможностями в различных вариантах ракетного и бомбового вооружения, - сообщает пресс-служба ЧФ.

Авиационные наводчики на практике отработали управление беспилотниками.

Специалисты так же тренировались в наведении вертолета МИ-8 на заданную цель, маскировали на местности сам пункт наведения.

Так же были протестированы новые технические средства навигации.

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ИСТОЧНИК KP.RU