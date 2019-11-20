В Крыму деревьям угрожает опасный клоп
В этом году на территории Республики Крым появился карантинный вредитель - клоп дубовая кружевница. Это насекомое входит в перечень карантинных объектов России.
- В городском округе Симферополь установлены карантинные фитосанитарные зоны и режимы, - сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Всего в фитосанитарную зону попало 143,5 га. Вредитель расселяется по полуострову «путешествуя» на автомобилях, одежде или с саженцами.
Чаще всего от вредителя страдают различные виды дуба, каштаны, иногда яблони.
- Дубовая кружевница способна не только сильно ослаблять заселенные деревья, но и может привести их к гибели, - отметили в ведомстве.
Поэтому гражданам и юрлицам для вывоза из карантинной фитосанитарной зоны продукции, которая может быть заражена клопом, обязательно нужен карантинный сертификат.
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ИСТОЧНИК KP.RU