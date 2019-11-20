2019-11-20T11:36:06+03:00
Общество

В Крыму деревьям угрожает опасный клоп

На полуострове обнаружили карантинного вредителя – дубовую кружевницу
Галина КОВАЛЕНКО
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Деревьям в Симферополе угрожает опасный клоп.Деревьям в Симферополе угрожает опасный клоп.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В этом году на территории Республики Крым появился карантинный вредитель - клоп дубовая кружевница. Это насекомое входит в перечень карантинных объектов России.

- В городском округе Симферополь установлены карантинные фитосанитарные зоны и режимы, - сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Всего в фитосанитарную зону попало 143,5 га. Вредитель расселяется по полуострову «путешествуя» на автомобилях, одежде или с саженцами.

Чаще всего от вредителя страдают различные виды дуба, каштаны, иногда яблони.

- Дубовая кружевница способна не только сильно ослаблять заселенные деревья, но и может привести их к гибели, - отметили в ведомстве.

Поэтому гражданам и юрлицам для вывоза из карантинной фитосанитарной зоны продукции, которая может быть заражена клопом, обязательно нужен карантинный сертификат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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