В Крыму деревьям угрожает опасный клоп

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-20T11:36:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году на территории Республики Крым появился карантинный вредитель - клоп дубовая кружевница. Это насекомое входит в перечень карантинных объектов России.

- В городском округе Симферополь установлены карантинные фитосанитарные зоны и режимы, - сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Всего в фитосанитарную зону попало 143,5 га. Вредитель расселяется по полуострову «путешествуя» на автомобилях, одежде или с саженцами.

Чаще всего от вредителя страдают различные виды дуба, каштаны, иногда яблони.

- Дубовая кружевница способна не только сильно ослаблять заселенные деревья, но и может привести их к гибели, - отметили в ведомстве.

Поэтому гражданам и юрлицам для вывоза из карантинной фитосанитарной зоны продукции, которая может быть заражена клопом, обязательно нужен карантинный сертификат.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU