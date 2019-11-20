Крым успел найти трех инвесторов для Игорной зоны

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-20T11:35:24+03:00

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Для игорный зоны Крыма уже подыскали трех инвесторов, готовых вложить свои деньги в развитие местного Лас-Вегаса.

По словам главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, заявки на определения инвестора уже формируются. Пока подано три предложения, передает слова премьера информагентство КИА.

Как сообщала КП-Крым, местные власти планирует отрыть в южнобережном поселке Кацивели игорную зону к 2022 году. При этом соглашения по ее созданию будут заключены до конца этого года.

СПРАВКА «КП»

Азартные игры в России запрещены с 2009 года – кроме специально отведенных зон. Сейчас в стране таких четыре: «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная Поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском.

Сделать легальное казино в Крыму президент РФ Владимир Путин распорядился еще в 2014 году, вот только в течение пяти лет местные власти никак не могли решить, где же его строить. Обсуждали-обсуждали и выделили в 2016 году 16 гектаров в Гаспре (Большая Ялта). Но потом землю отдали под строительство пятизвездочной гостиницы, а игорную зону перенесли в Кацивели.

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ИСТОЧНИК KP.RU