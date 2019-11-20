2019-11-20T12:20:56+03:00
Общество

Власти Ялты уже собирают Дед Морозов и Снегурочек на массовое шествие

На Южном берегу Крыма парад пройдет в десятый раз
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Для участников парада нет ограничения по возрасту.Для участников парада нет ограничения по возрасту.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ялте начали подготовку к юбилейному, десятому параду Дед Морозов. Участие в Мороз-параде могут принять все желающие, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Главное и обязательное условие – быть в образе Деда Мороза, Снегурочки или других сказочных героев. На шествии приветствуется хоровое пение, «живой» аккомпанемент, «кричалки».

Можно использовать в костюмах корпоративные цвета и знаки. Участников просят уделить особое внимание организации мини-конкурсов для зрителей с призами, раздаче новогодних сувениров и флаеров.

Можно также учредить свой собственный приз и вручить его на главной сцене праздника любому понравившемуся участнику или команде.

Шествие Мороз-парада начнется 28 декабря в 12.00 от квадратного фонтана в районе ТКЗ «Юбилейный» к главной сцене на площади им. Ленина.

Заявки на участие принимаются до 14 декабря контактные телефоны: (3654) 32 15 63, +7 978 779 00 67 Татьяна, +7 978 803 50 83 Елена.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госслужащие Крыма прошли переподготовку в Крымском федеральном университете
Строитель трассы «Таврида» попал под каток
На кольце около Куйбышевского рынка Симферополя хотят убрать пешеходный переход
На территории бывшего секретного объекта в Крыму сделают подводный музей
Депутат ГД от Крыма объяснил смысл закона о виноделии
Жителю Севастополя за разбитую фару автомобиля дали 1,5 года условно
В Крыму построят 8 физкультурно-оздоровительных центров
На торговца, который ударил журналиста в Евпатории, завели уголовное дело
Спасать Крым от последствий засухи придется Москве
Ноябрьская жара грозит гибелью 80% озимых посевов Крыма
В Ялте пенсионер скинул своего приятеля с балкона
В таких условиях мы еще не жили: Урожай зерновых в Крыму сократится в два раза
В Крыму хотят усыпить собаку, которая 8 лет спасала людям жизни
Дикий кабан устроил в Ялте дорожную аварию
Крым успел найти трех инвесторов для Игорной зоны
В Крыму деревьям угрожает опасный клоп
Стало известно, когда возобновят движение по улице Павленко в Симферополе
В Крыму проходят сборы наводчиков Морской авиации
Крымские таможенники получили срок за взятку в 700 долларов
Торговец побил журналиста телеканала "Крым 24"
Глава Крымского футбольного союза поддержал возвращение пива на стадионы
В Симферополе и Севастополе 20 ноября частично пропадет свет
Илья Авербух откроет в Симферополе ледовую арену на 1300 мест
Фирму жены экс-министра обороны Украины оштрафовали в Севастополе на 800 тысяч рублей
На «Киевстар» подали в суд за использование земли в одном из сел Крыма
В Крыму за месяц на 18% подорожали огурцы и помидоры
В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение
На Украине планируют привести в состояние боеготовности корабли, которые вернула Россия