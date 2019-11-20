Власти Ялты уже собирают Дед Морозов и Снегурочек на массовое шествие

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-20T12:20:56+03:00

Для участников парада нет ограничения по возрасту. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На Южном берегу Крыма парад пройдет в десятый раз

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В Ялте начали подготовку к юбилейному, десятому параду Дед Морозов. Участие в Мороз-параде могут принять все желающие, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Главное и обязательное условие – быть в образе Деда Мороза, Снегурочки или других сказочных героев. На шествии приветствуется хоровое пение, «живой» аккомпанемент, «кричалки».

Можно использовать в костюмах корпоративные цвета и знаки. Участников просят уделить особое внимание организации мини-конкурсов для зрителей с призами, раздаче новогодних сувениров и флаеров.

Можно также учредить свой собственный приз и вручить его на главной сцене праздника любому понравившемуся участнику или команде.

Шествие Мороз-парада начнется 28 декабря в 12.00 от квадратного фонтана в районе ТКЗ «Юбилейный» к главной сцене на площади им. Ленина.

Заявки на участие принимаются до 14 декабря контактные телефоны: (3654) 32 15 63, +7 978 779 00 67 Татьяна, +7 978 803 50 83 Елена.

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ИСТОЧНИК KP.RU