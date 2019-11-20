2019-11-20T13:46:43+03:00
Происшествия

В Ялте пенсионер скинул своего приятеля с балкона

Подозреваемого задержали
Галина КОВАЛЕНКО
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Мужчина, которого сбросили с балкона, умер.Мужчина, которого сбросили с балкона, умер.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В дежурную часть полиции Ялты позвонил мужчина, который рассказал, что он увидел, как со второго этажа кого-то скинули.

На месте ЧП сотрудники полиции опросили очевидцев и выяснили личность погибшего. Им оказался 54-летний местный житель.

Так же был задержан и подозреваемый.

- 67-летний ранее не судимый ялтинец, приятель погибшего, в содеянном признался и написал явку с повинной, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Он рассказал, что устроил с приятелем застолье, которое закончилось дракой на балконе. Подозреваемый, как он пояснил, по неосторожности перекинул приятеля через ограждение.

На пенсионера завели уголовное дело за убийство.

По ч.1 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит до 15 лет лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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