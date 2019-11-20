Ноябрьская жара грозит гибелью 80% озимых посевов Крыма

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-20T14:01:01+03:00

В этом году ноябрь выдался чрезвычайно сухим Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Аномально жаркая и сухая осень стала причиной высокой температуры в почве, что привело к отсутствию влаги. Всходы получены только на 20% от засеянной площади в 498 944 га. Такие данные привел глава аграрного комитета Госсовета Крыма Юрий Мигаль.

- Мы понимаем, что получим недобор зерновых культур, потому что растения войдут в зиму ослабленные и наши животноводческие предприятия в следующем году будут испытывать проблемы с кормом, - подчеркнул Мигаль.

Институт сельского хозяйства обследовал 13 тысяч гектаров озимых посевов - и результаты неутешительны.

По словам замминистра сельского хозяйства Владимира Анюхина, задержка прорастания и изреженность посевов наблюдается на большинстве площадей.

На полях Джанкойского района всходов нет вовсе, тогда как в Кировском и Красногвардейском районах всходы уже увяли.

- Дальнейшее развитие ситуации находится в прямой зависимости от осадков и увлажнения в почве, - отметил Анюхин. - Мы уже отправили запросы в ЮФО предоставить информацию о запасах посевного материала для пересева.

Сейчас пахотный слой содержит всего 10 мм продуктивной влаги, а обильные осадки ожидаются на полуострове не раньше начала декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU