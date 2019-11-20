На торговца, который ударил журналиста в Евпатории, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-20T14:32:45+03:00

Ему может грозить до шести лет тюрьмы

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В отношении торговца, который ударил журналиста "Евпатория ТВ" (филиал государственного "Крым 24"), завели уголовное дело.

Напомним, съемочная группа "Евпатория ТВ" готовила сюжет, посвященный стихийной торговле в городе. Один из продавцов ударил оператора во время съемок.

Следственный комитет начал проверку. В итоге драчун стал подозреваемым в уголовном деле по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, соединенного с насилием (ч.3 ст. 144 УК РФ). Мужчину задержали. Вскоре следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия: допрошены пострадавшие, изучены видеозаписи с места событий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Свидетелей уже установили, вскоре с ними будет работать следствие.

- Представители средств массовой информации, ежедневно освещающие и отстаивающие права населения и помогающие правоохранительным органам в борьбе с нарушением законодательства, должны быть защищены и без опасений вести свою профессиональную деятельность на территории Республики, - подчеркнули в СКР.

И.о. руководителя ГСУ Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев держит расследование на личном контроле.

Если торговца признают виновным, ему может грозить до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU