Жителю Севастополя за разбитую фару автомобиля дали 1,5 года условно

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-20T15:18:00+03:00

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В Севастополе суд Нахимовского района вынес приговор мужчине, умышленно повредившему чужое имущество.

- Злоумышленник в декабре 2017 года, находясь во дворе дома по улице Горпищенко, из хулиганских побуждений нанес один удар ногой по левой передней фаре припаркованного автомобиля, разбив ее, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нахимовского района города Севастополя.

В итоге, согласно ПДД, машину стало невозможно эксплуатировать.

Поскольку 21-летний севастополец нанес значительный ущерб владельцу автомобиля, то ему суд лишил свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Приговор, который вынесли по ч.2 ст. 167 УК РФ, в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU