2019-11-20T17:28:31+03:00
Общество

Ноги от ушей: Пластиковая девушка без тела интригует модниц Крыма

Торговцы Центрального рынка не ожидали такой реакции [Фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Манекен явно недоукомплектовали. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь/VKМанекен явно недоукомплектовали. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь/VK
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Крымчан рассмешил забавный снимок, который появился в одном из местных пабликов. На фотографии - манекен. Его голова укутана в оренбургский пуховый платок, а вместо туловища - пара стройных ножек.

Видимо, продавцы теплых вещей на одном из рынков Симферополя, где-то потеряли торс.

Кроме шали на пластмассовой девушке ничего нет. Бедолага без портков и сапог стоит на открытом воздухе, хотя на полуострове уже похолодало.

- Вот оно: ноги от ушей! – гласит подпись к снимку.

Автор указывает и местонахождение манекена-мутанта - центральный рынок, Симферополь.

Недоукомплектованная красотка явно подняла настроение пользователям соцсетей, которые начали оставлять шутливые комментарии: «Я ее слепила из того что было...», «Дык носочки тоже не помешали бы – небось замерзала деваха-то», «Ребята, скинемся даме на панталоны!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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