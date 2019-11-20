Ноги от ушей: Пластиковая девушка без тела интригует модниц Крыма
Крымчан рассмешил забавный снимок, который появился в одном из местных пабликов. На фотографии - манекен. Его голова укутана в оренбургский пуховый платок, а вместо туловища - пара стройных ножек.
Видимо, продавцы теплых вещей на одном из рынков Симферополя, где-то потеряли торс.
Кроме шали на пластмассовой девушке ничего нет. Бедолага без портков и сапог стоит на открытом воздухе, хотя на полуострове уже похолодало.
- Вот оно: ноги от ушей! – гласит подпись к снимку.
Автор указывает и местонахождение манекена-мутанта - центральный рынок, Симферополь.
Недоукомплектованная красотка явно подняла настроение пользователям соцсетей, которые начали оставлять шутливые комментарии: «Я ее слепила из того что было...», «Дык носочки тоже не помешали бы – небось замерзала деваха-то», «Ребята, скинемся даме на панталоны!».
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ИСТОЧНИК KP.RU