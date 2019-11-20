В симферопольском детсаде нашли 25 кило сомнительного мяса
В симферопольском детском саде №16 «Лучик» представители Общероссийского народного фронта в Республике Крым проверили кухню, где готовят завтраки и обеды для малышей.
Были выявлены нарушения в приготовлении блюд.
- По итогам рейда утилизировано 25 килограмм мяса с нарушением маркировки, - сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.
Дело приняло настолько серьезный оборот, что с поставщиком продукции, качество которой вызвало сомнение, разорвали контракт.
Руководство дошкольного учреждения столицы Республики Крым приняло во внимание все замечания.
И когда эксперты пришли еще раз, то никаких нарушений в организации питания для дошколят уже не нашли.
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ИСТОЧНИК KP.RU