2019-11-20T19:09:58+03:00
Общество

В симферопольском детсаде нашли 25 кило сомнительного мяса

Продукт с нарушением маркировки утилизировали
Галина КОВАЛЕНКО
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Эксперты проверили кухню детсада в Симферополя.Эксперты проверили кухню детсада в Симферополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В симферопольском детском саде №16 «Лучик» представители Общероссийского народного фронта в Республике Крым проверили кухню, где готовят завтраки и обеды для малышей.

Были выявлены нарушения в приготовлении блюд.

- По итогам рейда утилизировано 25 килограмм мяса с нарушением маркировки, - сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

Дело приняло настолько серьезный оборот, что с поставщиком продукции, качество которой вызвало сомнение, разорвали контракт.

Руководство дошкольного учреждения столицы Республики Крым приняло во внимание все замечания.

И когда эксперты пришли еще раз, то никаких нарушений в организации питания для дошколят уже не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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