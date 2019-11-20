2019-11-20T19:02:43+03:00
Общество

Стало известно, когда по Крымскому мосту пойдут грузовые поезда

Дату озвучили в Минтрансе РФ
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Фото: пресс-служба врио губернатора СевастополяФото: пресс-служба врио губернатора Севастополя
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Грузовые поезда пойдут через Крымский мост 1 июня 2020 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

Чиновник уточнил, что в первую очередь по железной дороге начнут перевозить стройматериалы, в частности, песок и щебень, а также топливо.

Пассажирские поезда поедут в Крым уже в декабре этого года. Пока запустят только два рейса Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Оператором выступает частная компания "Гранд Сервис Экспресс".

К курортному сезону количество рейсов увеличат, планируется запустить составы в Евпаторию и Феодосию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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