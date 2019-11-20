В Симферополе и Севастополе 21 ноября частично пропадет свет

20 Нояб. 19:36 2019-11-20T20:10:13+03:00

Света не будет несколько часов. Фото: архив "КП"

Подача электричества будет прекращена с 8.00 до 17.00

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21 ноября, в Симферополе и Севастополе в отдельных районах возникнут перебои с электричеством.

Там не будет электротока с восьми утра до пяти вечера. Временные неудобства жителям двух городов полуострова придется терпеть из-за ремонта электрооборудования.

Где не будет света:

Симферополь

ул. Арабатская, 60-74(чет), 55-69(нечет);

ул. Кечкеметская, 103, 118/15-124(чет);

ул. Сергея Лазо, 42-62(чет);

ул. Панфиловцев, 40-62(чет), 25-47(нечет);

ул. Толстого, 1/24, 2, 4;

ул. А. Невского, 14-24/1(чет), 19-23(нечет);

ул. К. Маркса, 33/10;

ул. Дмитриева, 8-48(чет), 9-43(нечет);

ул. Рождественская, 18-44;

Каменский массив: садовые товарищества «Автобусник», «Привал», «Шинник», «Ягодка-Крым», «Энергия», «Степное»

Севастополь

ул. 4-я Бастионная 1,3,3-а,5;

ул. Гоголя 3,5,7;

Исторический бульвар 3;

В Севастополе прекратится подача электроэнергии

с 9.00 до 16.00

Мекензиевы Горы: туп. Северный,2-4,1-5; ул. Кооперативная,4,5,9,13-21; ул. Морских пехотинцев,20-А,22-А,28-А,12-24,28; ул. Путейская,5; ул. Энергетиков,8-А

с 9.30 до 13.00

бухта Омега,1/9,4/1,4/3,4/6,4/9,4/13; пляж Омега

с 11.00 до 13.00

про. Рудничный,12-16; ул. Драпушко,20-А,2-18,24,3-17; ул. Морской Пехоты,2-12,3-11; ул Мраморная,2; ул. Ситникова,4-12,1-11

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ИСТОЧНИК KP.RU