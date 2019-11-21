2019-11-21T12:43:43+03:00
Общество

В Ялте хотят сделать ставку на платный проезд и электрокары

Власти планируют разгрузить центр города-курорта
Галина КОВАЛЕНКО
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ПВ Ялте идет обсуждение возможности внедрения электротранспорта. Фото: отдел информационной политики администрации города ЯлтаПВ Ялте идет обсуждение возможности внедрения электротранспорта. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта
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В мэрии Ялты занялись проблемой пробок. Чиновники решили разгрузить город от засилья автомобилей и сейчас изучают вопрос введения платы за проезд в центр и к основным достопримечательностям.

В пресс-службе мэрии Ялты отмечают, что те, кто не хочет платить, смогут воспользоваться электрокарами, будут курсирующими от Гурзуфа до Симеиза.

Так же идет речь о возможности приобретения электромобилей, которые можно использовать не только для для пассажирских перевозок, но и обслуживания жилищно-коммунального хозяйства.

- Подобный грузовой транспорт стал бы хорошим подспорьем для наших служб ЖКХ. Например, не тяжелыми грузовиками можно обеспечивать вывоз мусора и полив газонов на набережной, а вот таким малогабаритным экологичным транспортом, - считает Ирина Романец, руководитель аппарата администрации города Ялта.

Руководитель считает, что «мини»-транспорту будет легче работать узких ялтинских улочках, где обычным стандартным машинам очень тяжело маневрировать.

В мэрии заинтересовались и электробусами для доставки туристов от парковок на окраине города к достопримечательностям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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