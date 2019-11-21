2019-11-21T16:11:26+03:00
Общество

Погода в Крыму: Стало известно, когда стихнет ветер

На полуостров пришло осеннее ненастье
Галина КОВАЛЕНКО
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К выходным ветер стихнет.К выходным ветер стихнет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Крымском полуострове холодно, ветрено и неуютно. Даже самые морозостойкие люди, а это, как правило, приехавшие с материковой части России, и те достали из шифоньеров пальто и куртки. Зябко за порогом.

- В пятницу, 22 ноября, существенных изменений ждать не стоит, - сообщила КП-Крым Татьяна Любецкая, начальник Крымского гидрометцентра. - Температура воздуха ночью -1…- 6°, на Южном берегу Крыма не выше +5°, днем от +2 до +7°.

Холодный воздух идет в комплекте с неуютным северо-восточный ветер, достигающим штормовых величин 22-27 м/с.

На Крымском полуострове правит балом Арктический антициклон, который принес холодные воздушные массы.

Синоптики обещают, что к субботе-воскресенью очень сильный ветер постепенно стихнет до умеренного 8-13 м/с , но местами порывы могут достигать 15 -20 м/с.

А вот на тепло особо надеяться не стоит: температура воздуха существенно не изменится, столбик термометра поднимется всего на пару градусов.

Правда, зато нудных осенних дождей метеорологи на ближайшие дни не предвидят.

- Осадки только после 26 ожидаются, - сказал крымский синоптик и отметил. - На полуострове типичная для этого времени года погода: дело идет к зиме, ведь уже ноябрь на исходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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