Захватили «диверсантов» в Севастополе: Морская военная полиция провела учения
На Крымском полуострове военнослужащие нового подразделения морской военной полиции ЧФ впервые вышли на специальное учение.
Они отработали все нюансы отражения нападения группы «диверсантов» с моря. Недруги пытались проникнуть на участок побережья, где шла погрузка военной техники на десантный корабль.
- По замыслу учения, в одной из Севастопольских бухт при погрузке военной техники на десантный корабль, «диверсанты» попытались подойти с моря, используя быстроходные плавательные средства, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Морская военная полиция сумела заблокировать «диверсантов», используя современную технику и оружие.
В учении задействовали бронетранспортеры БТР-82А, военные грузовики КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь», макет большого десантного корабля, быстроходные лодки БЛ-680 и более 100 военнослужащих военной полиции.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU