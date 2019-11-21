Захватили «диверсантов» в Севастополе: Морская военная полиция провела учения

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-21T17:19:17+03:00

В тренировке участвовали более 100 военнослужащих нового подразделения ЧФ

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На Крымском полуострове военнослужащие нового подразделения морской военной полиции ЧФ впервые вышли на специальное учение.

Они отработали все нюансы отражения нападения группы «диверсантов» с моря. Недруги пытались проникнуть на участок побережья, где шла погрузка военной техники на десантный корабль.

- По замыслу учения, в одной из Севастопольских бухт при погрузке военной техники на десантный корабль, «диверсанты» попытались подойти с моря, используя быстроходные плавательные средства, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Морская военная полиция сумела заблокировать «диверсантов», используя современную технику и оружие.

В учении задействовали бронетранспортеры БТР-82А, военные грузовики КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь», макет большого десантного корабля, быстроходные лодки БЛ-680 и более 100 военнослужащих военной полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU