В Керчи появился новый начальник УМВД
В Керчи представили нового начальника Управления МВД России по городу Керчи - Александра Воронова.
- Раньше подполковник полиции Александр Владимирович Воронов проходил службу в Керчи, а также успешно возглавлял ряд территориальных подразделений МВД Ленинского и Кировского районов, - сообщил Сергей Бороздин, глава администрации города Керчи на своей странице в FB.
Чиновник отметил, что последнее время городские власти довольно плотно сотрудничают с полицией.
- Тесное взаимодействие с коллективом УВД позволит решить все задачи, - и руководитель города отметил, что планирует оказывать новому руководителю всяческое содействие и поддержку.
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ИСТОЧНИК KP.RU