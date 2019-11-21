В Керчи появился новый начальник УМВД

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-21T17:32:05+03:00

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В Керчи представили нового начальника Управления МВД России по городу Керчи - Александра Воронова.

- Раньше подполковник полиции Александр Владимирович Воронов проходил службу в Керчи, а также успешно возглавлял ряд территориальных подразделений МВД Ленинского и Кировского районов, - сообщил Сергей Бороздин, глава администрации города Керчи на своей странице в FB.

Чиновник отметил, что последнее время городские власти довольно плотно сотрудничают с полицией.

- Тесное взаимодействие с коллективом УВД позволит решить все задачи, - и руководитель города отметил, что планирует оказывать новому руководителю всяческое содействие и поддержку.

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ИСТОЧНИК KP.RU