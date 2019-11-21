В Симферополе и Севастополе 22 ноября частично отключат свет
22 ноября, в пятницу, в Симферополе и Севастополе произойдет отключение электричества, которое затронет отдельные районы. Свет пропадет из-за ремонта электрооборудования.
Где временно пропадет электроток:
Симферополь
с 09.00 до 17.00
ул. Арабатская, 60-74 (чет), 55-69 (нечет), 97
ул. Кечкеметская, 5, 103, 118/15-124 (чет)
ул. Сергея Лазо, 42-62 (чет)
ул. Панфиловцев, 40-62 (чет), 25-47 (нечет)
ул. Дмитриева, 8-48 (чет), 9-43 (нечет)
ул. Рождественская, 18-44
пер. Маршала Рыбалка, 58-68 (чет), 49-69 (нечет)
пер. Дунайский, 2-12 (чет), 3-17 (нечет)
Севастополь
с 09.00 до 17.00
ул.Маршала Крылова, 8-А,9-23
ул. Пролетарская,17-25
с. Верхне-Садовое: ул. Титова,2; ул. Севастопольская,40-52; ул. Одинцова, 2-12, 16-24, 1-19; ул. Фильченкова, 3-27; ул. Паршина,16, 29-В, 17-33; пер. Мирный, 2-10
с 10.30 до 16.00
с. Орлиное: ул. Кедровая,16,1-5,9-11,15; ул. Ивана Пахомова, 1-Б,1-В ,1-Г,8-а,8-10,16-22,11-А,9-а,7,17-23; ул. Тюкова,97-а,99-101
с 11.00 до 14.00
ул. Новикова, 12, 12-А; ул. Мира, 2, 4
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ИСТОЧНИК KP.RU