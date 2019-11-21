2019-11-21T18:02:53+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 22 ноября частично отключат свет

Электричество пропадет из-за ремонта оборудования
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет исчезнет на несколько часов.Свет исчезнет на несколько часов.
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22 ноября, в пятницу, в Симферополе и Севастополе произойдет отключение электричества, которое затронет отдельные районы. Свет пропадет из-за ремонта электрооборудования.

Где временно пропадет электроток:

Симферополь

с 09.00 до 17.00

ул. Арабатская, 60-74 (чет), 55-69 (нечет), 97

ул. Кечкеметская, 5, 103, 118/15-124 (чет)

ул. Сергея Лазо, 42-62 (чет)

ул. Панфиловцев, 40-62 (чет), 25-47 (нечет)

ул. Дмитриева, 8-48 (чет), 9-43 (нечет)

ул. Рождественская, 18-44

пер. Маршала Рыбалка, 58-68 (чет), 49-69 (нечет)

пер. Дунайский, 2-12 (чет), 3-17 (нечет)

Севастополь

с 09.00 до 17.00

ул.Маршала Крылова, 8-А,9-23

ул. Пролетарская,17-25

с. Верхне-Садовое: ул. Титова,2; ул. Севастопольская,40-52; ул. Одинцова, 2-12, 16-24, 1-19; ул. Фильченкова, 3-27; ул. Паршина,16, 29-В, 17-33; пер. Мирный, 2-10

с 10.30 до 16.00

с. Орлиное: ул. Кедровая,16,1-5,9-11,15; ул. Ивана Пахомова, 1-Б,1-В ,1-Г,8-а,8-10,16-22,11-А,9-а,7,17-23; ул. Тюкова,97-а,99-101

с 11.00 до 14.00

ул. Новикова, 12, 12-А; ул. Мира, 2, 4

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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