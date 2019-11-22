В Симферополе восстановят маршрут №81
В столице Республики Крым в полную силу заработает автобусный маршрут №81.
- У перевозчика, который обслуживал этот маршрут, закончился контракт, и он вообще ушел с рынка перевозок, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
На 81-ый встал другой перевозчик, который не справился с обязательствами и подал заявление в мэрию о досрочном прекращении действия контракта. Но сейчас нашелся новый желающий заняться перевозкой гостей и жителей Симферополя.
- На маршруте сейчас ездит 2-3 единицы автобусов, до конца недели будет восстановлен полный состав - это 6 машин, - отметили в пресс-службе администрации города Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU