2019-11-22T16:29:34+03:00
Общество

В Симферополе восстановят маршрут №81

На линию выйдут шесть автобусов
Галина КОВАЛЕНКО
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В городе уделяют внимание работе общественного транспорта.В городе уделяют внимание работе общественного транспорта.
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В столице Республики Крым в полную силу заработает автобусный маршрут №81.

- У перевозчика, который обслуживал этот маршрут, закончился контракт, и он вообще ушел с рынка перевозок, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

На 81-ый встал другой перевозчик, который не справился с обязательствами и подал заявление в мэрию о досрочном прекращении действия контракта. Но сейчас нашелся новый желающий заняться перевозкой гостей и жителей Симферополя.

- На маршруте сейчас ездит 2-3 единицы автобусов, до конца недели будет восстановлен полный состав - это 6 машин, - отметили в пресс-службе администрации города Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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