Крымское МЧС будет рассылать смс-ки абонентам «Волны»
В Республике Крым региональное МЧС подписало договор о сотрудничестве с оператором мобильной связи компанией «КТК Телеком» («Волна»). Речь идет об оповещении населения, если вдруг возникнет угроза техногенной аварии, опасных природных явлениях и тому подобное.
- Теперь 150 тысяч абонентов ООО «КТК Телеком» будут подключены к системе информирования граждан путем смс-рассылки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Сотрудники чрезвычайного ведомства просят жителей и гостей Крымского полуострова на полном серьезе относиться к сообщениям, поступившим на мобильные телефоны.
Все смс-ки от МЧС нужно внимательно прочитать и принять на вооружение.
- Если вы получили сообщение об уже возникшей опасности, поделитесь информацией с родными, знакомыми и окружающими людьми, - отметили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU