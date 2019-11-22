2019-11-22T17:56:32+03:00
Общество

Крымское МЧС будет рассылать смс-ки абонентам «Волны»

Абонентов предупредят о чрезвычайных ситуациях
Галина КОВАЛЕНКО
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Сообщения на телефоне нужно внимательно читать.Сообщения на телефоне нужно внимательно читать.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Республике Крым региональное МЧС подписало договор о сотрудничестве с оператором мобильной связи компанией «КТК Телеком» («Волна»). Речь идет об оповещении населения, если вдруг возникнет угроза техногенной аварии, опасных природных явлениях и тому подобное.

- Теперь 150 тысяч абонентов ООО «КТК Телеком» будут подключены к системе информирования граждан путем смс-рассылки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства просят жителей и гостей Крымского полуострова на полном серьезе относиться к сообщениям, поступившим на мобильные телефоны.

Все смс-ки от МЧС нужно внимательно прочитать и принять на вооружение.

- Если вы получили сообщение об уже возникшей опасности, поделитесь информацией с родными, знакомыми и окружающими людьми, - отметили в ведомстве.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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