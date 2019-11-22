В Крыму восстановлена подача света в 104 поселка и города

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-22T18:25:25+03:00

Сильный ветер привел к авариям на электросетях

Изменить размер текста: A A

21-22 ноября, в Республике Крым сильный ветер привел к нарушениям подачи электричества во многие населенных пунктах региона.

- ЛЭП аварийно отключались из-за обрывов проводов, их шлейфов и вязок из-за порывов ветра, падения деревьев и их ветвей на линии электропередачи и опоры, - сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Больше всего от стихии пострадали жители Керчи, Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов.

Всего за крымские энергетики успешно справились с повреждениями на 54 линиях электропередачи, сумели восстановить подачу напряжения в 104 поселка и города.

С последствиями ненастья боролись около 400 энергетиков, было привлечено 150 машин и спецтехники.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU