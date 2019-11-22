В Крыму восстановлена подача света в 104 поселка и города
21-22 ноября, в Республике Крым сильный ветер привел к нарушениям подачи электричества во многие населенных пунктах региона.
- ЛЭП аварийно отключались из-за обрывов проводов, их шлейфов и вязок из-за порывов ветра, падения деревьев и их ветвей на линии электропередачи и опоры, - сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
Больше всего от стихии пострадали жители Керчи, Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов.
Всего за крымские энергетики успешно справились с повреждениями на 54 линиях электропередачи, сумели восстановить подачу напряжения в 104 поселка и города.
С последствиями ненастья боролись около 400 энергетиков, было привлечено 150 машин и спецтехники.
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ИСТОЧНИК KP.RU