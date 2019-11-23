2019-11-23T12:27:48+03:00
Происшествия

В Черном море из-за сильного шторма сел на мель танкер

Произошел разлив нефтепродуктов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В ночь на 22 ноября из-за сильного шторма возле Одессы сел на мель танке «Делфи». По этой причине концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз, рассказал заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков.

Как пишут РИА Новости Крым, на борту танкера находилось 15 моряков. К счастью, их всех удалось эвакуировать.

Напомним, в Керченском проливе в январе 2019 года загорелись газотанкеры «Маэстро» и «Канди». На обоих судах было 32 человека. 10 человек погибли, 12 моряков удалось спасти - с 22 по 25 января они находились на лечении в керченской больнице с легкими травмами: у одного из моряков был поврежден глаз, у некоторых - небольшие ожоги, большинство были просто простужены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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