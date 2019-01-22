Пожар на танкерах-газовозах в Черном море: Хронология событий
Вечером 21 января в Черном море случилось ЧП: загорелись два танкера-газовоза Maestro и Candy, оба - под флагом Танзании. Они стояли на якоре примерно в 30 километрах к юго-западу от мыса Такиль за пределами территориальных вод РФ.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
7.30
На место перевалки из порта Темрюк прибыл газовоз Candy. Далее судно должно было следовать в Ливан.
14.30
Туда же подошел газовоз Maestro, он следовал из турецкого порта Мармара Эрегли.
17.10
Поступил первый сигнал о бедствии, его подали торговые суда, которые проходили рядом.
Сначала загорелся танкер-газовоз Maestro, потом огонь перекинулся на Сandy. Предположительно - во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое.
По словам очевидцев, люди прыгали за борт, чтобы спастись от огня.
Граждан России среди членов экипажа не было, моряки - граждане Индии и Турции, всего 32 человека.
Фото: Следственный комитет России
17.40
К месту ЧП идут спасательные суда из Новороссийска. Находящиеся рядом торговые суда ("Юлий Макаренков", "Яков Гудин", "Дмитрий Покровский", "Животовский", "Бритиш", "Смольный") принимают на борт пострадавших моряков. Всего в спасательной операции принимали участие 12 гражданских судов.
19.20
Стало известно о первом погибшем.
20.12
Спасатели подняли три тела.
20.26
Удалось найти 9 тел погибших
Фото: пресс-служба СКР
20.37
В Керчи привели в полную готовность все экстренные службы, горбольница №1 готова принимать пострадавших
21.00
Стало известно о 10 погибших, 12 человек удалось спасти.
Спасенные находятся на разных судах.
22.00
Стало известно, что пострадавших планируют везти в Керчь, в торговый морской порт.
Из-за ветра и тумана не разрешили поднять авиацию, будут доставлять морем.
В Керчи готовы более 10 бригад скорых из самой Керчи, прикомандированы в усиление 4 бригады из соседней Феодосии и еще три бригады санавиации из Симферополя.
К приему пациентов подготовились первая горбольница в Керчи и 6-я горбольница скорой помощи в Симферополе.
Планировалось привезти пострадавших в Керчь к часу ночи, однако не удалось из-за неблагоприятной погоды.
Видео с вертолета МЧС, как спасатели тушат горящие газовозы.
ВТОРНИК, 22 января
8.30
Спасательная операция стала поисковой, в Росморречьфлоте не надеются найти пропавших моряков живыми.
9.00
Достоверно известно о 10 погибших и 12 спасенных, еще 10 остаются пропавшими без вести
10.00
Пострадавших ждут в порту Керчи. За ними вышел буксир "Меркурий", из-за тумана пока не может подойти к месту ЧП
12.30
Раненых начали с разных судов для доставки в Керчь.
18.00
Ориентировочное время прибытия пострадавших на полуостров.
Иностранцев на КППФото: Александра КОРШУНОВА
А ЧТО С ПОГОДОЙ?
В районе ЧП температура воды составляет примерно 3-4 градуса выше нуля, температура воздуха - около 0. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Туман, волны до 2 метров.
Керчь заволокло туманомФото: Александра КОРШУНОВА
ТТХ
Оба судна - танкеры-газовозы, ходят под флагом Танзании, с 2015 года находятся в санкционном списке США.
CANDY - построен в 1992 году. Длина - 99 метров, ширина - 15 метров.
MAESTRO - построен в 1990 году. Длина - 98 метров, ширина - 16 метров.
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