Пожар на танкерах-газовозах в Черном море: Хронология событий

Вечером 21 января в Черном море случилось ЧП: загорелись два танкера-газовоза Maestro и Candy, оба - под флагом Танзании. Они стояли на якоре примерно в 30 километрах к юго-западу от мыса Такиль за пределами территориальных вод РФ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ

7.30

На место перевалки из порта Темрюк прибыл газовоз Candy. Далее судно должно было следовать в Ливан.

14.30

Туда же подошел газовоз Maestro, он следовал из турецкого порта Мармара Эрегли.

17.10

Поступил первый сигнал о бедствии, его подали торговые суда, которые проходили рядом.

Сначала загорелся танкер-газовоз Maestro, потом огонь перекинулся на Сandy. Предположительно - во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое.

По словам очевидцев, люди прыгали за борт, чтобы спастись от огня.

Граждан России среди членов экипажа не было, моряки - граждане Индии и Турции, всего 32 человека.

Фото: Следственный комитет России

17.40

К месту ЧП идут спасательные суда из Новороссийска. Находящиеся рядом торговые суда ("Юлий Макаренков", "Яков Гудин", "Дмитрий Покровский", "Животовский", "Бритиш", "Смольный") принимают на борт пострадавших моряков. Всего в спасательной операции принимали участие 12 гражданских судов.

19.20

Стало известно о первом погибшем.

20.12

Спасатели подняли три тела.

20.26

Удалось найти 9 тел погибших

Фото: пресс-служба СКР

20.37

В Керчи привели в полную готовность все экстренные службы, горбольница №1 готова принимать пострадавших

21.00

Стало известно о 10 погибших, 12 человек удалось спасти.

Спасенные находятся на разных судах.

22.00

Стало известно, что пострадавших планируют везти в Керчь, в торговый морской порт.

Из-за ветра и тумана не разрешили поднять авиацию, будут доставлять морем.

В Керчи готовы более 10 бригад скорых из самой Керчи, прикомандированы в усиление 4 бригады из соседней Феодосии и еще три бригады санавиации из Симферополя.

К приему пациентов подготовились первая горбольница в Керчи и 6-я горбольница скорой помощи в Симферополе.

Планировалось привезти пострадавших в Керчь к часу ночи, однако не удалось из-за неблагоприятной погоды.

Видео с вертолета МЧС, как спасатели тушат горящие газовозы.

ВТОРНИК, 22 января

8.30

Спасательная операция стала поисковой, в Росморречьфлоте не надеются найти пропавших моряков живыми.

9.00

Достоверно известно о 10 погибших и 12 спасенных, еще 10 остаются пропавшими без вести

10.00

Пострадавших ждут в порту Керчи. За ними вышел буксир "Меркурий", из-за тумана пока не может подойти к месту ЧП

12.30

Раненых начали с разных судов для доставки в Керчь.

18.00

Ориентировочное время прибытия пострадавших на полуостров.

Иностранцев на КППФото: Александра КОРШУНОВА

А ЧТО С ПОГОДОЙ?

В районе ЧП температура воды составляет примерно 3-4 градуса выше нуля, температура воздуха - около 0. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Туман, волны до 2 метров.

Керчь заволокло туманомФото: Александра КОРШУНОВА

ТТХ

Оба судна - танкеры-газовозы, ходят под флагом Танзании, с 2015 года находятся в санкционном списке США.

CANDY - построен в 1992 году. Длина - 99 метров, ширина - 15 метров.

MAESTRO - построен в 1990 году. Длина - 98 метров, ширина - 16 метров.

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