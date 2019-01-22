В Черном море почти сутки горят два танкера: Чем это может грозить Крыму

В Черном море почти сутки горят два танкера Maestro и Candy. Эксперты рассказали, чем это грозит Крыму и Тамани.

Напомним, ЧП произошло 21 января примерно в 18.00 в 15 милях южнее мыса Такиль, недалеко от Керченского пролива. Оба судна шли под флагом Танзании. На борту находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков нет. По последним данным, 10 человек погибли, 12 ранены, поиски остальных продолжаются.

"К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ ОПАСНОСТЬ МИНУЕТ"

Александр ЛУЧАК, доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета, кандидат географических наук:

- Суда еще горят. В любой момент может произойти разлив топлива. Моряки делали, по предварительным данным, перегрузку сжиженного газа. Попадание его в воду ни к чему хорошему не приведет. Но особого вреда не будет. Какой именно газ и в каком количестве везли, пока неясно, поэтому говорить о последствиях сложно.

Существует и угроза загрязнения нефтепродуктами побережья Керченского полуострова, Феодосийской бухты, а возможно и всего побережья юго-восточного Крыма, а также побережья Тамани и Кавказа.

Повезло, что это произошло сейчас, а не летом. В случае разлива нефтепродуктов весной, на курортном сезоне можно было бы ставить крест. Впереди еще сезон штормов, которые распределят основную массу нефтепродуктов. К началу купального сезона угроза минует.

Существует угроза живым обитателям прибрежной полосы. Могут и пернатые пострадать. В этой зоне больших мест скопления птиц нет, но там селятся бакланы. Что касается рыбы, то здесь ситуация проще. Рыба обитает на глубине, а нефтепленка концентрируется на поверхности. Существенного вреда рыбной фауне нанесено не будет.

"ГОРЯЩИЙ ГАЗ НЕОПАСЕН, ПРОСТО ОБЛАКО САЖИ"

Алексей ГУСЕВ, профессор кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета:

- Самое страшное, что может грозить из-за горения сжиженного газа, - это копоть, сажа, которая летит. Газ сам сгорит, а что не сгорит, распределится в атмосфере. Газ почему считается самым экологичным топливом? Он не дает вредных побочных продуктов. Правда, пропан-бутан горит сильно коптящим пламенем, и если уже почти сутки пожар, то в ближайшем к месту пожара регионе в воздухе возрастет количество сажи. Но пожар в море, поэтому все будет зависеть от розы ветров - либо в Керчь принесет, либо в Краснодарский край, либо в море осядет. Конечно, если они там перевозили только газ. Ведь сообщают, что перевалка была нелегальной, Бог его знает, что они везли и какого качества. При этом, когда любой пожар на судне, есть опасение выброса нефтяных материалов - мазут и так далее. Они могут попасть на берег, для Крыма это не очень хорошо.

"ЕСЛИ БЫ ЧП ПРОИЗОШЛО ЛЕТОМ, ТАНКЕРЫ ВЗОРВАЛИСЬ БЫ"

Наталья ЛИНКЕВИЧ, химик:

- При полном сгорании сжиженного пропан-бутана образуются продукты - углекислый газ и вода. Если сгорание неполное, то образуется сажа и углерод, а также различные полимеры, нефтепродукты. Самое опасное, что может произойти - пленка мазута растечется по поверхности моря. Это очень вредно для морских обитателей, потому что она водонепроницаема. То, что сжиженный газ горит так долго, говорит о том, что не хватает кислорода. Если бы было достаточно кислорода, получился бы огромный взрыв. Медленному горению еще помогает низкий уровень температуры воздуха. Газ расширяется при теплоте. Если бы ЧП произошло летом, то вероятнее всего произошел бы взрыв.

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