2019-11-23T12:49:49+03:00
Политика

Глава Крыма предложил подарить Украине два российских унитаза

Такая была его реакция на претензии со стороны незалежной
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Сергей Аксенов. Фото: FacebookСергей Аксенов. Фото: Facebook
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Сергей Аксенов отреагировал на претензии украинской стороны после возвращения Россией задержанных судов. Именно на них украинские моряки совершили провокацию в Керченском проливе.

Напомним, незалежная заявила, что им вернули корабли, якобы, без сантехники.

На это Аксенов предложил подарить соседнему государству унитазы российского производства.

- До сих пор не могут унитазы у себя найти. Мы смеялись, что стыдно было бы даже заявлять такое, уж лучше бы сидели и молчали. Наши пограничники точно ничего себе не присвоили. Я коллегам даже сказал: давайте подарим им два российских унитаза, - высказался Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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