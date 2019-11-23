Глава Крыма предложил подарить Украине два российских унитаза
Сергей Аксенов отреагировал на претензии украинской стороны после возвращения Россией задержанных судов. Именно на них украинские моряки совершили провокацию в Керченском проливе.
Напомним, незалежная заявила, что им вернули корабли, якобы, без сантехники.
На это Аксенов предложил подарить соседнему государству унитазы российского производства.
- До сих пор не могут унитазы у себя найти. Мы смеялись, что стыдно было бы даже заявлять такое, уж лучше бы сидели и молчали. Наши пограничники точно ничего себе не присвоили. Я коллегам даже сказал: давайте подарим им два российских унитаза, - высказался Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU