На Севастопольском автовокзале в туалет пропускают только по билетам

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-24T14:18:07+03:00

Секьюрити на входе в автовокзал предлагают сходить в уборную в столовой через дорогу Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Севастополе на автовокзале внедрили новшество: теперь, чтобы пройти на платформы для посадки, где также находится туалет, нужно предъявить билет.

Выход на посадку оснастили рамкой-металлоискателем и парочкой секьюрити.

- Без билета нельзя, - перегораживают вход стражи. Подтверждая свою правоту, охрана ссылается на приказ Минтранса №227, где идет речь о проходе через рамку-металлодетектор только по проездным билетам. Правда, в документе нет и слова об общественном туалете.

- Что делать? Я же только с Симферополя приехала, - переминается с ноги на ногу молодая девушка.

- Через дорогу столовке и там есть через уборная, - проникаются участием секьюрити. - На заправке тоже есть бесплатный туалет.

Вот так ноу-хау! Сразу видно, что власти в Севастополе готовятся к туристическому сезону.

- По 200 раз в день выслушиваю жалобы на туалет, - призналась женщина, сидящая возле автовокзала с табличкой "Сдам жилье". - Так теперь столовая напротив код на туалеты поставила: оплачиваешь на кассе пирожок и получаешь чек с цифрами для доступа. МФЦ тоже "зашифровалась".

ИСТОЧНИК KP.RU