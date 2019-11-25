В Симферополе 25 ноября частично пропадет свет

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-25T08:05:37+03:00

Электричество пропадет на весь день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электротока не будет с 8.00 до 17.00

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25 ноября, в понедельник, в Симферополе в отдельных районах отключат свет. Перебои возникнут с восьми утра до пяти вечера.

Крымские энергетики говорят, что занимаются ремонтом трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет электричества в столице Республики Крым:

ул. Арабатская, 60-74 (чет), 55-69 (нечет), 97;

ул. Кечкеметская, 5, 103, 118/15-124 (чет);

ул. Сергея Лазо, 42-62 (чет);

ул. Панфиловцев, 40-62 (чет), 25-47 (нечет);

ул. Дмитриева, 8-48 (чет), 9-43 (нечет);

ул. Рождественская, 18-44;

пер. Маршала Рыбалка, 58-68 (чет), 49-69 (нечет);

пер. Дунайский, 2-12 (чет), 3-17 (нечет);

ул. А. Невского, 24-38(чет), 42, 21-27а(нечет), 31/6;

ул. Павленко, 2-16/31 (чет), 31/16;

ул. Карла Либнехта, 24/3-34 (чет), 21-33 (нечет);

ул. Карла Маркса, 54, 54а, 37-51 (нечет)

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ИСТОЧНИК KP.RU