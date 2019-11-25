В Симферополе 25 ноября частично пропадет свет
25 ноября, в понедельник, в Симферополе в отдельных районах отключат свет. Перебои возникнут с восьми утра до пяти вечера.
Крымские энергетики говорят, что занимаются ремонтом трансформаторов и прочего оборудования.
Где не будет электричества в столице Республики Крым:
ул. Арабатская, 60-74 (чет), 55-69 (нечет), 97;
ул. Кечкеметская, 5, 103, 118/15-124 (чет);
ул. Сергея Лазо, 42-62 (чет);
ул. Панфиловцев, 40-62 (чет), 25-47 (нечет);
ул. Дмитриева, 8-48 (чет), 9-43 (нечет);
ул. Рождественская, 18-44;
пер. Маршала Рыбалка, 58-68 (чет), 49-69 (нечет);
пер. Дунайский, 2-12 (чет), 3-17 (нечет);
ул. А. Невского, 24-38(чет), 42, 21-27а(нечет), 31/6;
ул. Павленко, 2-16/31 (чет), 31/16;
ул. Карла Либнехта, 24/3-34 (чет), 21-33 (нечет);
ул. Карла Маркса, 54, 54а, 37-51 (нечет)
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ИСТОЧНИК KP.RU