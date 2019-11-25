Появилось видео взрыва авиабомбы в Севастополе возле мыса Херсонес
В Севастополе уничтожили немецкую авиабомбу SD-50, найденную возле мыса Херсонес под трехметровым слоем воды.
- Авиабомба SD-50 времен Великой Отечественной находилась на морском дне на глубине 3-х метров и на расстоянии в 30 метров береговой черты, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.
Вес немецкого боеприпаса - 50 килограммов, радиус разрушающего действия гидроударной волны – 1 километр, радиус сейсмически опасной зоны – 161 метр.
Севастопольские спасатели приняли все меры безопасности, в том числе оцепили берег и на время в радиусе 3-х километров от места проведения операции ограничили судоходство.
Бомбу успешно уничтожили. Всего от чрезвычайного ведомства в операции приняли участие 5 человек личного состава.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU