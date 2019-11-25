Появилось видео взрыва авиабомбы в Севастополе возле мыса Херсонес

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-25T08:37:22+03:00

Боеприпас нашли в Черном море. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю

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В Севастополе уничтожили немецкую авиабомбу SD-50, найденную возле мыса Херсонес под трехметровым слоем воды.

- Авиабомба SD-50 времен Великой Отечественной находилась на морском дне на глубине 3-х метров и на расстоянии в 30 метров береговой черты, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Вес немецкого боеприпаса - 50 килограммов, радиус разрушающего действия гидроударной волны – 1 километр, радиус сейсмически опасной зоны – 161 метр.

Севастопольские спасатели приняли все меры безопасности, в том числе оцепили берег и на время в радиусе 3-х километров от места проведения операции ограничили судоходство.

Бомбу успешно уничтожили. Всего от чрезвычайного ведомства в операции приняли участие 5 человек личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU